De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting in oktober een bijeenkomst op hoog niveau in Oekraïne in Duitsland bijwonen. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van meer dan 50 Ländern, dat Oekraïne zich in een sterke gevechtspositie bevindt, dat de Russische agressie unterstützten is, met de hulp van het Weiße Haus am Donnerstag. Später am Tag met de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj met een benoeming in Washington erwartet.

In deze verklaring weten we dat we in de toekomst meer dan één groot pakket aan instrumenten hebben, evenals miljoenen euro’s in Rusland en Oekraïne. Ook hoor je het pakket met een nieuw Patriot Air Force System, bommen met zware wapens. Hier is het, Biden verlaat het Pentagon en de gezamenlijke rest van Oekraïne-Hilfe voor het einde van de dag.

Joe Biden van 10 tot 12 oktober in Duitsland

De laatste dag bij de dienst in Washington werd op 10 oktober door Joe Biden afgesloten vóór de drie dagen van Duitse reizen, de bijeenkomsten van de Oekraïense Contactgroep gevonden in de heerschappij van de US-Luftwaffen-stützpunkt in de Rijnland-Palts Ramstein statt.

Auch een eerste officieel staatsbesluit Biden’s besluit over het programma. Als dit gebeurt tijdens Bidens eerste Australische reis, zal hij in juli aanwezig zijn tijdens zijn presidentiële campagne en zal zijn president Kamala Harris zich kandidaat stellen voor de Democraten. (met dpa)