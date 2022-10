Joe Biden: In 14 Tagen steht das amerikanische Volk vor einer Wahl

Anmerkung der Redaktion: Joe Biden ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Die hier geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie mehr Meinung auf CNN.





In den letzten fast zwei Jahren haben wir enorme Fortschritte gemacht. Meine Regierung baut in Zusammenarbeit mit den Demokraten im Kongress eine Wirtschaft auf, die von unten nach oben und in der Mitte wächst.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,5 % – ein 50-Jahres-Tief. Wir haben 10 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, darunter fast 700.000 Arbeitsplätze in der Fertigung. Für mich ist „Made in American“ nicht nur ein Slogan, sondern Realität.

Wir haben noch mehr zu tun. Die Inflation – angetrieben durch die Pandemie und den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine – ist eine globale Herausforderung. Ich weiß, dass viele Menschen einen Job haben und immer noch Schwierigkeiten haben, Lebensmittel, Benzin und Miete zu bezahlen. Deshalb bin ich so entschlossen, die Kosten für Familien zu senken.

Ich arbeite daran, die Belastung der Arbeiter und der Mittelschicht zu verringern, indem ich die Kosten für alltägliche Dinge, die sie für ihre Familien benötigen, wie Gesundheitsprämien, verschreibungspflichtige Medikamente und Energierechnungen, senke. Wir haben den Inflation Reduction Act ohne eine einzige republikanische Abstimmung verabschiedet, um niedrigere Gesundheitsprämien für 13 Millionen Amerikaner und niedrigere Preise für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren zu erreichen.

Und teilweise aufgrund der Maßnahmen, die wir ergriffen haben – einschließlich einer historischen Veröffentlichung aus der Strategic Petroleum Reserve – sinken die Gaspreise. Sie sind seit ihrem Höhepunkt in diesem Sommer um 1,20 $ gefallen, und diese Woche sind sie um weitere 10 Cent gefallen. Das summiert sich zu echten Einsparungen für Familien.

Aber all unsere Fortschritte sind in Gefahr. Das amerikanische Volk steht vor der Wahl zwischen zwei völlig unterschiedlichen Visionen für unser Land.

Die Republikaner im Kongress verdoppeln die Mega-, MAGA-Trickle-Down-Ökonomie, von der die reichen und großen Unternehmen profitieren. Sie haben ihren Plan sehr klar dargelegt. Es würde Ihre Kosten erhöhen und die Inflation verschlimmern.

Meine Regierung gab Medicare schließlich die Befugnis, niedrigere Arzneimittelpreise auszuhandeln. Wir haben die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente aus eigener Tasche für Senioren auf 2.000 US-Dollar pro Jahr und die monatlichen Insulinzahlungen von Senioren auf 35 US-Dollar pro Monat begrenzt. Big Pharma und Dutzende von Lobbyisten gaben Hunderte von Millionen Dollar aus, um zu verhindern, dass Amerikaner Einsparungen im Gesundheitswesen erzielen. Sie versagten.

Viele Republikaner im Kongress fordern, diese Bestimmungen zurückzunehmen, die die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente senken – von denen einige im Januar in Kraft treten. Das bedeutet, dass die Obergrenze von 2.000 US-Dollar für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren wegfallen würde. Die Obergrenze von 35 US-Dollar pro Monat für Insulin für Senioren wäre weg. Die durchschnittlichen Einsparungen bei den Gesundheitsprämien von 800 US-Dollar pro Jahr für Millionen von Amerikanern wären weg. Die Republikaner würden diese alltäglichen Kosten erhöhen.

Die Demokraten sorgen dafür, dass die größten Unternehmen beginnen, ihren gerechten Anteil an Steuern zu zahlen. Im Jahr 2020 zahlten 55 der reichsten Unternehmen in Amerika null Dollar an Bundeseinkommensteuer. Nicht mehr, nicht länger. Ich habe eine gesetzliche Mindeststeuer von 15 % für Körperschaften unterzeichnet. Und ich halte mein Wahlkampfversprechen ein: Niemand, der weniger als 400.000 Dollar im Jahr verdient, zahlt auch nur einen Cent mehr an Bundessteuern.

Der Plan der Republikaner sieht vor, die 15-prozentige Mindeststeuer für Unternehmen abzuschaffen und das Steuergeschenk von Trump für die wohlhabenden und großen Unternehmen auszudehnen. Das würde das Defizit über 10 Jahre um 3 Billionen Dollar erhöhen und eine durchschnittliche Steuersenkung von mehr als 100.000 Dollar für die obersten 0,1 % bedeuten – diejenigen, die mehr als 4 Millionen Dollar verdienen.

Die Republikaner planen, die Steuern für die Reichen zu senken, und einige zielen darauf ab, die Sozialversicherung und Medicare für Senioren zu kürzen. Rick Scott, der Senator aus Florida, der für die Wahl der Republikaner zuständig ist, hat einen Plan, nach dem der Kongress alle fünf Jahre über die Beibehaltung, Kürzung oder Abschaffung der Sozialversicherung und Medicare abstimmen muss. Senator Ron Johnson aus Wisconsin hat vorgeschlagen, die Sozialversicherung und Medicare jedes Jahr aufs Neue auf den Hackklotz zu legen.

Die Republikaner haben sogar gesagt, dass sie, wenn sie die Kontrolle über den Kongress gewinnen, sich weigern könnten, die Schuldengrenze zu erhöhen und unser Land in Zahlungsverzug zu zwingen, es sei denn, wir geben ihren Forderungen nach, die Sozialversicherung und Medicare zu kürzen.

Lassen Sie es mich klar sagen: Solange ich Präsident bin, werden Sozialversicherung und Medicare geschützt sein.

Wir müssen es den hart arbeitenden Amerikanern leichter machen, nicht schwerer, durchzukommen. Aus diesem Grund habe ich Maßnahmen ergriffen, um die Belastung durch Studentenschulden für Familien zu verringern, die sich von der Pandemie erholen. Die Republikaner kritisierten den Schritt, aber ich werde mich nie dafür entschuldigen, dass ich den Amerikanern der Arbeiterklasse und der Mittelschicht geholfen habe, sich von der Pandemie zu erholen. Vor allem nicht gegenüber denselben republikanischen Beamten, die für ein 2-Billionen-Dollar-Steuergeschenk gestimmt haben, das hauptsächlich wohlhabenden Amerikanern und den größten Unternehmen zugute kam.

Tatsache ist, dass dies nicht die republikanische Partei Ihres Vaters ist: Viele Republikaner im Kongress wollen ein nationales Abtreibungsverbot durchsetzen. Ich würde sofort ein Veto einlegen, und wenn wir mehr Demokraten im Senat wählen und das Repräsentantenhaus behalten, werde ich Roe v. Wade im Januar kodifizieren.

Die Demokratie wird in Amerika auf die Probe gestellt. Wir lernen, was jede Generation lernen muss: Nichts an der Demokratie ist garantiert. Du musst es verteidigen. Beschütze es. Wählen Sie.

Ich bin absolut zuversichtlich, dass das amerikanische Volk, genau wie im Jahr 2020, erneut in Rekordzahl wählen und deutlich machen wird, dass Demokratie ein Wert ist, der uns als Amerikaner sowohl definiert als auch verbindet.

Der Einsatz könnte nicht höher sein. Und die Wahl könnte nicht klarer sein.

In den letzten Jahren haben wir uns einigen der schwierigsten Herausforderungen unserer Geschichte gestellt, aber wir haben nicht nachgelassen. Und ich war noch nie zuversichtlicher in Bezug auf unsere Zukunft. In 14 Tagen wird das amerikanische Volk entscheiden, ob wir weiter vorwärts oder rückwärts gehen.