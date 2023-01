Joe Biden fordert nach Schießereien in Kalifornien ein Verbot von Angriffswaffen

US-Präsident Joe Biden forderte am Dienstag den Kongress auf, schnell zu handeln, um Angriffswaffen zu verbieten, da Kalifornien in weniger als 48 Stunden von zwei tödlichen Massenerschießungen erschüttert wurde.

Eine Gruppe von Senatoren hat am Montag ein Bundesverbot für Angriffswaffen und Gesetze eingeführt, die das Mindestkaufalter für Angriffswaffen auf 21 Jahre anheben würden.

„Wir wissen, dass die Geißel der Waffengewalt in ganz Amerika stärkere Maßnahmen erfordert. Ich fordere beide Kammern des Kongresses erneut auf, schnell zu handeln und dieses Verbot von Angriffswaffen auf meinen Schreibtisch zu bringen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von amerikanischen Gemeinden, Schulen, Arbeitsplätzen und Häusern zu gewährleisten “, sagte Biden in einer Erklärung.

Ein mutmaßlicher Schütze saß am Dienstag wegen der Ermordung von sieben Menschen in einer ländlichen Gemeinde in Nordkalifornien in Haft, nur zwei Tage nach einer Massenschießerei bei einer Neujahrsfeier in der Nähe von Los Angeles.

Ein Gesetz zum Verbot von Sturmgewehren lief 2004 aus und der Kongress hat es wiederholt versäumt, es zu erneuern, obwohl das Land wiederholt Massenerschießungen erleidet.

Viele Republikaner lehnen ein Verbot ab und berufen sich auf das verfassungsmäßige Recht auf Waffenbesitz.