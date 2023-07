Biden hatte in dieser Zeit vier Personen auf seiner Gehaltsliste: Kampagnenmanagerin Julie Chávez Rodríguez, stellvertretender Kampagnenmanager Quentin Fulks, Sprecher Kevin Munoz und General Counsel Maury Riggan. Im Rahmen seiner Kampagne wurden weniger als 1.500 US-Dollar für Reisen, Unterkunft und Flug ausgegeben. Für die Miete gab er nichts aus. Er hat noch kein Wahlkampfhauptquartier eröffnet und ein Großteil seiner Mitarbeiter hat im Gebäude des Demokratischen Nationalkomitees gearbeitet.

Es ist ein ganz anderer Ansatz als sein alter Chef, der frühere Präsident Barack Obama, den er 2011 verfolgte, als er sich zur Wiederwahl bewarb und im zweiten Quartal dieses Jahres mehr als 11 Millionen US-Dollar ausgab. Und es hat bei den Demokraten Besorgnis über das ihrer Meinung nach langsame Tempo des Wahlkampfs geweckt.

Einige Demokraten äußerten insbesondere ihre Besorgnis über Bidens mittelmäßige Kleindollar-Spendenaktion – ein Zeichen dafür, dass es an Begeisterung für den Präsidenten mangelt, argumentierten sie. Im Laufe der Kampagne und eines gemeinsamen Spendenkomitees sammelte Biden mehr als 10 Millionen US-Dollar von Spendern, die weniger als 200 US-Dollar spendeten. Aber es war immer noch weniger als die Hälfte dessen, was Obama im gleichen Zeitraum des Jahres 2011 von kleinen Gebern einsammelte. Beide traten mit größtenteils symbolischer primärer Opposition an.

Die Gesamtsumme war etwas mehr als die 8,3 Millionen US-Dollar, die Biden im zweiten Quartal 2019 durch Einzelspenden gesammelt hatte. Aber er war damals einer der Hauptkandidaten. Jetzt ist er ein Präsident, der über eine E-Mail-Liste verfügt, die laut seinem Wahlkampf „nahezu 25 Millionen E-Mail-Abonnenten“ umfasst.

Bidens Team zeigte sich zuversichtlich und lehnte die Idee ab, dass sie jetzt mehr ausgeben sollten. Und Helfer sagten, dass 30 Prozent ihres „Spenderuniversums“ in diesem Quartal seit 2020 neue Spender seien. Sie weisen darauf hin, dass es sich um einen frühen Zeitpunkt des Zyklus handelt. Auch andere demokratische Kandidaten verzeichneten im zweiten Quartal ähnlich unauffällige Zahlen im kleinen Dollarbereich, ebenso wie die Republikaner.

Im Gegensatz zu Obama verfügt Biden über einen hochdotierten DNC – und sein Wahlkampf stützt sich in dieser frühen Phase der Wahl stark auf die nationale Partei. Laut Biden-Beratern besteht das Ziel darin, einen effizienten Betrieb zu betreiben, der die Kosten auf alle Bereiche verteilt. Das DNC habe mehr als 300 Mitarbeiter, sagte ein Mitarbeiter, und die Kommunikations-, Fundraising- und Forschungsteams der Organisation seien besonders an Bidens Wiederwahl beteiligt. Auch die technische Infrastruktur und Organisationshilfen des DNC spielen eine Schlüsselrolle.

Bidens Kampagne, die DNC und ihre gemeinsamen Fundraising-Komitees gaben am Freitag bekannt, dass sie im zweiten Quartal des Jahres zusammen mehr als 72 Millionen US-Dollar gesammelt haben. Jeffrey Katzenberg, Co-Vorsitzender der Biden-Kampagne, sagte, diese Zahl beweise, dass der sparsame Ansatz des Teams richtig sei.

„Dieser Fundraising-Blockbuster ist eine Bestätigung dafür, dass der Plan und die Strategie äußerst effektiv funktionieren“, sagte er. „Denn es gibt meiner Meinung nach keine Kennzahl, die aussagekräftiger ist als die Art und Weise, wie Ihre Unterstützer Sie mit ihrem Scheckbuch unterstützen.“

Die Spendenaufwendungen machten nur 16 Prozent der vom Biden Victory Fund, dem größeren gemeinsamen Spendenkomitees des Präsidenten, gesammelten Gelder aus, sagte ein Wahlkampfmitarbeiter. Der gemeinsame Ausschuss legt noch in diesem Monat seinen eigenen Finanzbericht vor.

Während eines privaten Telefongesprächs mit Spendern am Freitag über die Spendensammlung in diesem Quartal bekräftigte Chávez Rodríguez, Bidens Kampagnenmanager, die Ansicht des Teams, dass ihre Gegner Geld verschwenden, während sie ihr eigenes verstauen. Sie sagte, dass die „MAGA-Republikaner“, die versuchen, Biden zu verdrängen, „ihre Ressourcen in einer äußerst spaltenden Vorwahl verbrennen“.

Eine der größten Ausgaben Bidens im vergangenen Quartal, insgesamt rund 332.000 US-Dollar, waren Servicegebühren für die demokratische Kleindollar-Fundraising-Plattform ActBlue. Zu seinen weiteren größeren Ausgaben gehörten SMS-Kontakte (226.000 US-Dollar), Lohn- und Gehaltsabrechnungen (153.000 US-Dollar) sowie Rechtsdienstleistungen (98.000 US-Dollar).

Bidens Kampagne meldete insgesamt nur wenige Spendenaufwendungen, akzeptierte jedoch Überweisungen von gemeinsamen Fundraising-Ausschüssen, und oft können gemeinsame Fundraising-Ausschüsse viele Spendenaufwendungen einstreichen.

Die Biden-Kampagne sagte auch, dass mindestens ein halbes Dutzend Mitarbeiter nach dem 30. Juni, dem Ende des zweiten Quartals, angefangen hätten, darunter auch Kommunikationsdirektor Michael Tyler.

In einer Erklärung deutete ein Biden-Sprecher an, dass man seinen Ansatz einer engen Zusammenarbeit mit dem DNC während des gesamten Wahlkampfs fortsetzen werde.

„Ein Teil unserer Siegesstrategie besteht darin, eine Ein-Mann-Operation durchzuführen. Mitarbeiter, Ressourcen und Finanzmittel aus dem gesamten DNC und Biden-Harris 2024 werden und werden für die Wiederwahlbemühungen eingesetzt, von der Finanzierung über die Kommunikation bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und mehr“, sagte Munoz. „Aus Sicht der Berichterstattung mag es anders aussehen und sich anders anfühlen als frühere Kampagnen, aber nach all unseren Erfolgsmaßstäben ist dies ein bewährtes und erfolgreiches Modell – es trägt bereits dazu bei, den Demokraten in Orten von Wisconsin bis Jacksonville Wahlsiege zu bescheren.“