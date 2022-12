Jodie Turner-Smith reflektiert ihre Anfänge mit Joshua Jackson

Jodie Turner-Smith wird offen darüber, ins Rampenlicht gerückt zu werden, nachdem er an die Öffentlichkeit gegangen ist Joshua Jackson Romantik.

Die Schauspielerin sprach kürzlich über das turbulente Jahr, das sie nach ihrer Breakout-Rolle im Jahr 2019 hatte Königin & Schlankim selben Jahr enthüllte sie sie und die Dawsons Creek Star hatte geheiratet und erwartete ein Baby.

„Als ich auf die Bühne kam, war ich heimlich verheiratet und heimlich schwanger“, sagte Jodie, 36, in einem Interview mit Bustle am 8. Dezember. „Und das war eine Geschichte für Menschen.“ Ich denke, vieles davon war es weil ich mit einem Weißen verheiratet war. Und ich war mit einer weißen Person verheiratet, die seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steht und über die die Boulevardzeitungen gerne sprechen.“

Und für die Nach Yang Star, der 2018 anfing, mit Joshua, 44, auszugehen, war die plötzliche Aufmerksamkeit unglaublich erschütternd. Sie fügte hinzu: „Ich meine, es war buchstäblich die verwundbarste Zeit.“

Jodie, die neben dem Fringe-Star und ihrer Tochter Janie2, verließ das geschäftige West Hollywood in das ruhigere Topanga, Kalifornien, räumte das natürliche Interesse an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein, gab aber auch zu, dass es ein unangenehmes Element gibt.