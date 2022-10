Jodi Ewart Shadoff holt sich ihren ersten LPGA Tour-Titel im 246. Start mit dem Gewinn der LPGA Mediheal Championship | Golf-Neuigkeiten

Jodi Ewart Shadoff ist die zweite englische Spielerin in ebenso vielen Wochen, die auf der LPGA Tour gewinnt, nach Charley Hulls Sieg bei The Ascendant LPGA; Ihre Landsfrau Georgia Hall beendete das Rennen mit zwei Schlägen Rückstand auf dem geteilten dritten Platz

Highlights vom vierten Tag der LPGA Mediheal Championship, die im Saticoy Club in Kalifornien stattfindet

Die Engländerin Jodi Ewart Shadoff sicherte sich im 246. Anlauf einen lang ersehnten ersten LPGA-Tour-Titel, nachdem sie bei der LPGA Mediheal Championship einen One-Shot-Sieg errungen hatte.

Ewart Shadoff erzielte während einer Achterbahn-Endrunde im kalifornischen The Saticoy Club einen One-under-71, indem er drei Birdies mit zwei Bogeys mischte, um die Verfolger abzuwehren und einen Draht-an-Draht-Sieg zu erringen.

Die 34-Jährige beendete einen Schuss vor der Japanerin Yuka Saso, die ihre letzten drei Löcher vogelte, um eine Sechs unter 66 zu kardieren, während eine 65-Runde des Tages aus der englischen Georgia Hall sie auf den dritten Platz brachte Paula Reto und Danielle Kang.

„Es ist ein bisschen surreal“, sagte Ewart Shadoff. „Ich wusste nicht, ob dieser Moment jemals kommen würde. Ich bin einfach wirklich dankbar für alle, die in meinem Team sind. Letztes Jahr war wirklich hart. Ich stehe wegen ihnen hier. Ich bin einfach wirklich dankbar.“

Ewart Shadoff startete mit einem Vorsprung von vier Schlägen in den Tag, verlor aber mit einem frühen Bogey im Par-4-Drittel an Boden, als Spielpartner Reto einem Birdie auf dem vorherigen Loch mit zwei aufeinanderfolgenden Gewinnen vom fünften folgte, um schnell einzuspringen einen Anteil an der Führung.

Ewart Shadoff hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten, nachdem er seinen lang erwarteten ersten LPGA-Tour-Titel gewonnen hatte

Beide Spielerinnen nutzten die Par-5-Fünfte-Acht, bevor ein Bogey für Ewart Shadoff im nächsten Par-3 dazu führte, dass sie an der Wende einen Rückstand aufgab, nur damit die Engländerin am 12. mit einem Birdie ausgleichen konnte.

Ewart Shadoff passte zu Retos Birdie auf dem 14. Par-5 und ging weiter, als die Südafrikanerin ihre nächsten beiden Löcher bogeyte, mit einem Tap-in-Par am letzten, das ausreichte, um einen knappen Sieg zu erringen und emotionale Feierlichkeiten auf dem 18. Grün auszulösen.

Ewart Shadoff wurde nach ihrem Sieg auf dem Grün gratuliert

Der Sieg ist der zweite in ebenso vielen Wochen für englische Spieler auf der LPGA Tour, nach Charley Hulls Erfolg bei The Ascendent LPGA in der Vorwoche.

Hall machte auch einen späten Siegangriff, als sie einem Front-Nine 34 mit fünf Birdies in einem Sechs-Loch-Abschnitt vom 12. folgte, um bis auf zwei an die Führung heranzukommen, nur um das Par-5 als letztes zu parieren und die Woche mit 13 unter zu beenden .

Reto kardierte in der letzten Runde eine 69 und Kang erholte sich von einem Bogey am Eröffnungsloch, um eine Fünf unter 67 zu erzielen und sich mit Hall den dritten Platz zu teilen, während die Amerikanerin Andrea Lee den sechsten Platz vor Sei Young Kim belegte.

Das nächste Event der LPGA Tour ist die BMW Ladies Championship in Korea vom 20. bis 23. Oktober, obwohl die Ladies European Tour davor für die Aramco Team Series – New York vom 13. bis 15. Oktober in den USA stattfindet.

Das nächste Event der LPGA Tour ist die BMW Ladies Championship in Korea vom 20. bis 23. Oktober, obwohl die Ladies European Tour davor für die Aramco Team Series – New York vom 13. bis 15. Oktober in den USA stattfindet.