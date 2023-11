Jod ist für die Gesundheit der Schilddrüse von entscheidender Bedeutung und niedrige Jodwerte können unerkannt bleiben

Seit den 1920er Jahren, als Jodmangel in den Vereinigten Staaten weit verbreitet war, reichern Hersteller Salz mit dem Mineral an. Wenn Sie nicht viel Salz verwenden, kann es sein, dass Ihnen dieser wichtige Nährstoff fehlt. Während Jodmangel heutzutage selten vorkommt, können bestimmte Menschen – darunter auch ältere Erwachsene – gefährdet sein. Eine Studie aus dem Jahr 2017 mit 189 Frauen im Alter von 51 bis 86 Jahren ergab, dass 60 Prozent einen mäßigen Mangel aufwiesen.

„Jod ist entscheidend für die Produktion von Schilddrüsenhormonen“, sagt Marilyn Tan, klinische außerordentliche Professorin für Medizin an der Stanford University School of Medicine in Kalifornien.

Jod kommt natürlicherweise nur in wenigen Lebensmitteln vor. Es ist in Obst und Gemüse, Algen und Meeresfrüchten enthalten, wenn sie aus jodhaltigem Boden oder Meerwasser stammen. Milchprodukte und Eier sind gute Quellen, wenn sie von Tieren stammen, die mit Jod angereichertes Futter erhalten haben. Auch verpackte Brote, die mit Jodat-Teigverbesserer hergestellt wurden, enthalten es.

Aber Veränderungen in der Umwelt, in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelverarbeitung wirken sich auf den Jodgehalt all dieser Lebensmittel aus, sagt Adrienne Hatch-McChesney, Ernährungsberaterin in der Abteilung für militärische Ernährung der Armee, sodass der Jodgehalt inkonsistent sein kann.