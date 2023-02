Jobs Blowout: Was der Beschäftigungsbericht für Biden und Powell bedeutet

Präsident Joe Biden und das Weiße Haus können den Bericht als Beweis dafür feiern, dass die Wirtschaft weiter brummt, und er wird Angriffe der Republikaner auf die Ausgabenpolitik der Regierung abwehren. Aber hochrangige Beamte im Westflügel hofften privat auf eine weniger robuste Zahl. So auch der Fed-Vorsitzende Jerome Powell.

So wird die Zahl wahrscheinlich mit vier wichtigen politischen und wirtschaftlichen Persönlichkeiten spielen.

Biden — Das Weiße Haus kann den Bericht als Beweis dafür ansehen, dass die Vorhersagen der Ökonomen einer bevorstehenden Rezession falsch liegen. Aber die Inflation ist Bidens größter Feind für die Wirtschaft, und der Bericht wird innerhalb der Regierung ein gewisses Unbehagen hervorrufen, da dies bedeuten könnte, dass die Fed härter gegen das Wachstum vorgehen wird, um die Preise einzudämmen.

Dennoch kollidiert der Bericht mit den Erwartungen vieler Ökonomen und CEOs der Wall Street, dass die USA in diesem Jahr in eine Rezession fallen werden.

Biden beschreibt die jüngste Verlangsamung des Beschäftigungswachstums, die der Zahl vom Freitag vorausging, oft als eine gute Sache, da die Wirtschaft vom schnellen Comeback von Covid-19 in eine Zeit übergeht, die er als „beständigeres und stabileres Wachstum“ bezeichnet.

Hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses haben gesagt, dass sie mit sinkenden Zahlen zufrieden sind – solange sie positiv bleiben – was es der Fed erleichtert, die Zinserhöhungen so schnell wie möglich zu beenden. Sie glauben, dass der Rückgang der Inflation bereits in vollem Gange ist, da sich das Verbraucherpreiswachstum seit sechs Monaten in Folge verlangsamt.

Biden wollte eine gute Jobnummer. Aber vielleicht nicht so gut.

Powell — Der Bericht dürfte den Fed-Vorsitzenden schockieren. Powell sagte kürzlich in einer Rede, dass die Wirtschaft nur etwa 100.000 Nettoarbeitsplätze pro Monat schaffen müsse, um mit der Zahl der neu in den Arbeitsmarkt eintretenden Menschen Schritt zu halten.

Er setzt sich stark dafür ein, die Inflation auf das Zielband der Zentralbank von 2 Prozent zu bringen. Seit der Verbraucherpreisindex im vergangenen Juni mit 9,1 Prozent seinen Höchststand erreichte, ist die Inflation stetig gesunken und erreichte im Dezember immer noch hohe 6,5 Prozent.

Powell und die Fed erhöhten am Mittwoch die Zinsen erneut um ein Viertel Prozent, die achte Erhöhung in Folge. Aber es war die kleinste Beule seit März. Er warnte auf seiner Pressekonferenz, dass weitere Wanderungen bevorstehen, und sagte: „Die Arbeit ist noch nicht vollständig erledigt.“

Jeder einzelne Bericht kann ein Ausreißer sein und wird die Fed wahrscheinlich nicht beeinflussen. Aber Powell ist besorgt über den heißen Arbeitsmarkt, der die Löhne in die Höhe treibt und die Inflation anheizt. Nachrichten, die zeigen, dass sich der Markt eher erwärmt als abkühlt, könnten daher unerwünscht sein.

„Mein Basisszenario ist, dass die Wirtschaft ohne einen wirklich signifikanten Abschwung oder einen wirklich großen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu einer Inflation von 2 Prozent zurückkehren kann“, sagte Powell am Mittwoch. „Ich denke, das ist ein mögliches Ergebnis. Ich denke, viele, viele Prognostiker würden sagen, dass dies nicht das wahrscheinlichste Ergebnis ist, aber ich würde sagen, dass es eine Chance gibt.“

Ein positives Zeichen für Powell ist, dass die Löhne im Januar um 0,3 Prozent gestiegen sind, verglichen mit 0,4 Prozent im Dezember. Was der Fed-Vorsitzende am meisten fürchtet, ist eine „Lohn-Preis-Spirale“, in der höhere Löhne die Preise in die Höhe treiben und einen gefährlichen Inflationszyklus erzeugen. Das geht aus diesem Bericht nicht hervor.

Ökonom Larry Summers – Der ehemalige Finanzminister unter dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton hat lange gesagt, dass weitere Zinserhöhungen der Fed erforderlich sein werden, um den Arbeitsmarkt zu zügeln. Dieser Bericht könnte mehr Stoff für diese Argumentation bieten.

Summers gehörte zu den wenigen, die ziemlich früh vorhersagten, dass die Inflation stark ansteigen und lange Zeit hoch bleiben würde. Zum Zeitpunkt seines ersten Anrufs im vergangenen Februar versicherten die Fed, das Weiße Haus und andere Demokraten den Amerikanern immer noch, dass der Inflationsanstieg „vorübergehend“ sein würde. Es war nicht.

Summers hat das Weiße Haus auch wiederholt irritiert, indem er behauptete, dass die Billionen an neuen Ausgaben, die von den Demokraten im Kongress genehmigt und von Biden in den letzten zwei Jahren unterzeichnet wurden, eine Rolle beim Inflationsanstieg gespielt haben.

Er behauptete auch monatelang, dass die Zinserhöhungskampagne der Fed, obwohl notwendig, mit ziemlicher Sicherheit zu einer erheblichen Rezession und einer nahezu Verdoppelung der Arbeitslosenquote führen würde. In letzter Zeit hat er seinen Ton weicher gemacht und ist empfänglicher für die Idee, dass eine sanfte Landung überhaupt möglich ist.

„Ich bin immer noch vorsichtig, aber mit etwas mehr Hoffnung als zuvor“, sagte Summers letzten Monat. „Sanfte Landungen sind der Triumph der Hoffnung über die Erfahrung, aber manchmal triumphiert die Hoffnung über die Erfahrung.“ Diese Zahl wird Summers wahrscheinlich dazu bringen, sich wieder der Erfahrung zuzuwenden.

Haussprecher Kevin McCarthy – Der atemberaubende Stellenbericht wird das Argument von McCarthy und anderen Republikanern untergraben, dass Bidens Wirtschaft unter dem Gewicht der Inflation schnell verblasst, die ihrer Meinung nach durch hohe Ausgabenrechnungen getrieben wird.

Je aggressiver die Fed glaubt, die Inflation bekämpfen zu müssen, desto höher ist das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft in eine Rezession drängt. Eine einbrechende Wirtschaft würde den Republikanern Munition liefern, die sie im Wahlkampf 2024 gegen Biden und die Demokraten einsetzen könnten.