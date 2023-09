Joao Felix hat in nur 130 Minuten für Barcelona seine gesamte Chelsea-Leistung erreicht.

Der portugiesische Stürmer erzielte in seinem ersten Champions-League-Spiel für Barcelona zwei Tore und verhalf seinem neuen Verein zu einem 5:0-Sieg über den belgischen Verein Royal Antwerpen.

2 Felix liebt das Leben bei Barca Bildnachweis: Getty

2 Es kommt nach einer harten Leihzeit bei Chelsea Bildnachweis: AFP

In seinem ersten Spiel gegen Real Betis in der LaLiga erzielte er den ersten Treffer beim 5:0-Sieg, womit er in zwei Spielen drei Tore erzielt hat.

Doch mit einer weiteren Vorlage von Robert Lewandowski gegen Antwerpen hat Felix nun seine Leihleistung bei Chelsea aus der letzten Saison erreicht, wo er in 20 Spielen vier Tore erzielte, also 1157 Minuten.

Felix‘ Wechsel von Ateltico Madrid an die Stamford Bridge im Januar soll den Club für nur sechs Monate satte 11 Millionen Pfund an Gebühren und Gehältern gekostet haben.

Das wurde dramatisch verkürzt, als der 23-Jährige bei seinem Debüt gegen Fulham vom Platz gestellt wurde, was Chelsea in der zweitschlechtesten Premier-League-Saison aller Zeiten noch mehr ins Elend stürzte.

Es gab magische Momente beim viertteuersten Spieler aller Zeiten, aber nicht genug, um ihn trotz einiger Flirts im Verein zu halten.

Jetzt, da Chelsea in dieser Saison Probleme hat, insbesondere vor dem Tor, denken sie möglicherweise noch einmal darüber nach, Barcelonas neuen portugiesischen Maestro loszulassen.