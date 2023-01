Joao Cancelo von Man City kurz vor der Bayern-Leihgabe

Der FC Bayern München schließt einen Deal für den Außenverteidiger von Manchester City, Joao Cancelo, ab, teilten Quellen ESPN mit.

Die deutsche Seite hofft auf eine Einigung, wonach Cancelo sofort einen ersten Kredit mit der Option auf einen dauerhaften Vertrag im Sommer über 70 Millionen Euro aufnehmen würde.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass die Beziehung des Spielers zu Manager Pep Guardiola zusammengebrochen ist und Cancelo unbedingt gehen möchte, nachdem er über seine mangelnde Spielzeit bei City frustriert ist.

Der 28-Jährige war zu Beginn der Saison Stammspieler im Team von Guardiola, stand aber wettbewerbsübergreifend nur in fünf der vergangenen 14 Spiele in der Startelf.

Aufgrund eines Formtiefs verlor er auch seinen Platz für Portugal während der Weltmeisterschaft in Katar.

Quellen sagten ESPN, dass Guardiola offen dafür ist, Cancelo gehen zu lassen, nachdem er von Rico Lewis ‘Auftauchen und von Nathan Akes Leistung als Linksverteidiger beeindruckt war.

City hat Cancelo keinen anderen Klubs angeboten, aber das Angebot der Bayern dürfte ein gutes Geschäft für den Klub und den Spieler darstellen.

Cancelo kam 2019 von Juventus ins Etihad Stadium und war der Schlüssel zu den Titelgewinnen in der Premier League in den Jahren 2021 und 2022. In der vergangenen Saison bestritt er 52 Spiele in allen Wettbewerben und spielte in 36 der 38 Ligaspiele von City.

Außerdem wurde er sowohl 2021 als auch 2022 in die Mannschaft des Jahres der Premier League gewählt.

Quellen sagten ESPN, dass City wahrscheinlich nicht versuchen wird, Cancelo zu ersetzen, wenn er vor Ablauf der Frist zu den Bayern wechselt, da Guardiola das Gefühl hat, dass er als Außenverteidiger und Innenverteidiger genug Deckung hat, um in der zweiten Saisonhälfte ohne ihn auszukommen. City bleibt auf der Jagd nach Trophäen in der Premier League, der Champions League und dem FA Cup.