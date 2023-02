Joao Cancelo heeft onthuld dat hij open blijft staan ​​voor een terugkeer naar het ‘spectaculaire’ Manchester City in de zomer.

Dat is ondanks het feit dat Bayern München de optie heeft om de huurovereenkomst van de 28-jarige om te zetten in een permanente transfer voor £ 62,8 miljoen.

Getty Cancelo heeft indruk gemaakt in zijn korte tijd in Duitsland

Bayern-sportdirecteur Hasan Salihamidzic heeft al verklaard dat de Bundesliga-reuzen hem misschien niet kunnen betalen.

De Portugese vleugelverdediger sloot zich vorige maand tijdelijk aan bij het Beierse team nadat hij onder Pep Guardiola uit de gratie was geraakt.

Hij speelde niet in een van de laatste drie wedstrijden van City voorafgaand aan zijn vertrek, met in plaats daarvan allemaal de voorkeur van Rico Lewis, Kyle Walker en Nathan Ake.

Maar hij is sinds zijn huurtransfer aan alle drie de Bundesliga-wedstrijden van Bayern begonnen, terwijl hij ook in de Duitse beker en de Champions League speelde.

Toch heeft de ex-verdediger van Juventus verklaard dat hij bereid is om na de zomer de City-trui weer aan te trekken, omdat hij sprak over zijn vriendschap met een aantal spelers in het team.

Spreken tegen O Jogo, zei hij: “Zal ik nog steeds een Engelse titel vieren met City? Ik hoop het. Ik heb daar een tweede gezin gesticht.

Getty Cancelo viel uit de gratie onder Guardiola

Ex-manager Sven-Goran Eriksson stapt uit voetbal wegens ‘gezondheidsproblemen’ Rashford zou de finale kunnen missen, Klopp over het herbouwplan voor de zomer, Saka-contract, Europa League-loting Tiener uit Liverpool in Gouden Schoen-race wordt begeleid door Griezmann en is zoon van PL-held Garnacho maakt de fans van Barcelona boos door ster te slepen na de overwinning van Man United in de Europa League Henderson onthult wat hij zei nadat Keane een föhnbehandeling had gegeven aan Sunderland-sterren Ten Hag bestempelt Carabao Cup-finale vijanden Newcastle als ‘vervelend’ en waarschuwt scheidsrechter voor tactiek





“Bernardo (Silva) is een van mijn beste vrienden geworden, hij is de persoon die ik daar het meest mis. Hij was mijn psycholoog. Als er iets niet zo goed ging, was hij degene om mee te praten.

“Ruben (Dias) ook, maar mijn relatie met Bernardo is eigenlijk heel goed, zelfs op het veld hadden we een geweldige band toen we aan dezelfde kant speelden.

“Hij is een persoon die ik de rest van mijn leven mee zal nemen. Natuurlijk, in Engeland duim ik voor ze en ik hoop dat ze winnen, zodat ik aan het einde van het seizoen een titel in Engeland en een andere in Duitsland kan vieren.

“De groep van City is spectaculair, het is de beste waarin ik ooit heb gewerkt, zowel als groep als persoonlijk. Ik heb geweldige vriendschappen opgebouwd.

Getty Cancelo was vorig seizoen een van de meest waardevolle spelers van City

“(Riyad) Mahrez is een goede vriend van mij, er gaat geen dag voorbij dat hij me niet belt.

“(Jack) Grealish is een spectaculair persoon. Nathan (Ake) is een van de beste mensen die ik in het voetbal heb ontmoet.

“Een spectaculaire groep, ik zou met veel enthousiasme naar de training gaan. Alles in het leven heeft een einde.

“Maar aan het einde van het seizoen kom ik misschien zelfs terug, je weet maar nooit.”