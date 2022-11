Joanna Buchanan’s 5 Must-Haves für Ferienhosting

Die in diesem Artikel vorgestellten Marken sind Partner von NBCUniversal Checkout. E! macht eine Provision auf Ihren Einkauf. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!.

Hosting im Urlaub? Es ist einfacher als Sie denken. Vorausgesetzt natürlich, man hat das richtige Werkzeug. Und mit Werkzeug meinen wir das Wesentliche: Handbestickte Tischsets. Richtige Servietten in Juwelentönen. Einen Cocktail in der Hand, damit der Abend reibungslos abläuft.

Aber um uns zu helfen, in die höchste Urlaubsstimmung zu kommen, haben wir einen Profi hinzugezogen. Sie ist scharfsinnig, sie ist hell und sie ist sprudelnder als frisch gezapfter Champagner – sie ist Joanna Buchanan, die Künstlerin, Designerin und Gastgeberin der Extraklasse.

In unserem exklusiven Video führt uns Joanna durch einige ihrer Must-Haves, um in dieser Saison die perfekte Tischdekoration zu gestalten. Nur eine Uhr, und Sie werden in kürzester Zeit freiwillig Freunde und Familie aufnehmen.

Unten können Sie einige der beliebtesten Produkte von Joanna kaufen, wie im Video zu sehen ist. (Und, okay, einer, dem wir nicht widerstehen konnten, ihn hineinzuwerfen.) Schöne Feiertage und glückliche Gastgeber!