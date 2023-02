Joachim Stamp im „Frühstart“: „Kriminelle müssen konsequenter abgeschoben werden“

Der FDP-Politiker Joachim Stamp soll mit Migrationsabkommen die Zuwanderung nach Deutschland verbessern. Er will dies möglichst ohne Repression tun. Schnelle Verbesserungen bei den Abschiebungen kann er nicht versprechen.

Arbeitskräfte gezielter anwerben und gleichzeitig für mehr Abschiebungen sorgen: Das ist die Aufgabenbeschreibung von Joachim Stamp, dem neuen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Der FDP-Politiker warnt davor, den Herkunftsländern mit dem Entzug von Visa oder Wirtschaftshilfen zu drohen, um sie zu mehr Rückführungen zu bewegen. „Wenn wir mit der kolonialen Attitüde auftreten ‚Wir hier als starke Europäer zeigen euch jetzt, wie es geht‘, dann verletzen wir oft den Stolz der Bevölkerung“, sagte Stamp im „Frühstart“ von ntv. „Die Politiker dort machen das auch nicht mit.“ Man muss partnerschaftlich entwickeln, wo die jeweiligen Interessen beider Seiten liegen. „Unser Interesse ist vor allem, dass Gefährder und Straftäter konsequenter abgeschoben werden können.“

Bisher wird beim Versuch, Abkommen abzuschließen, die Perspektive der Herkunftsländer zu wenig berücksichtigt. Ihnen ist es zum Beispiel wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich in Deutschland aufhalten, ihr Heimatland unterstützen. Für Deutschland hingegen sind Arbeitnehmer wichtig. Stamp will Staaten Visa für Ausbildungen oder Jobs anbieten. Er forderte auch mehr Engagement in Transitländern wie Niger. „Wenn sie dort darüber informiert würden, was sie in Europa eigentlich erwartet, würden viele von ihnen vielleicht gar nicht erst aufbrechen.“

Stamp räumte ein, dass es bei Abschiebungen Probleme mit dem Herkunftsland gibt. „Hier wollen wir als Bund jetzt anders auf die Länder zugehen, Migrationspartnerschaften vereinbaren, um hier besser zu werden.“ Das passiert nicht über Nacht. „Ich überzeuge lieber mit Taten als mit falschen Ansagen.“

Allerdings sprach sich der FDP-Politiker für eine genauere Einordnung der Zahl von 304.000 gesetzlich ausreisepflichtigen Ausländern in Deutschland aus. Bei einem ausreisepflichtigen Migranten stehe zwar fest, dass er keine Aufenthaltserlaubnis erhalte, „das heißt aber nicht, dass er in der Praxis sofort abgeschoben werden kann“. Hindernisse sind zum Beispiel ein fehlender Pass, Krankheit oder die Weigerung des Herkunftslandes, eigene Staatsbürger zurückzunehmen.

Stamp setzte sich dafür ein, die Union bei der Ausarbeitung neuer Migrationsabkommen mit ins Boot zu holen. Schließlich werden viele Innenministerien in den Bundesländern von CDU- und CSU-Politikern geleitet – und in Deutschland sind die Bundesländer für Abschiebungen zuständig. „Es bringt nichts, hier parteipolitisch Boden gutzumachen, da müssen wir besser werden“, sagte Stamp.