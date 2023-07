Thibaut Mongon, CEO und Paul Ruh CFO von Kenvue Inc., einem Verbrauchergesundheitsunternehmen von Johnson & Johnson, posieren gemeinsam während des Börsengangs des Unternehmens an der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, USA, am 4. Mai 2023.

Johnson & Johnson sagte am Donnerstag, dass seine Aktionäre bald in der Lage sein werden, ihre Aktien in Aktien von zu tauschen Kenvue das erst vor zwei Monaten als unabhängiges Verbrauchergesundheitsunternehmen ausgegliedert wurde.

J&J besitzt fast 90 % der Kenvue-Aktien und plant, seinen Anteil durch ein Umtauschangebot zu reduzieren, das je nach Marktbedingungen „bereits in den kommenden Tagen“ starten könnte, sagte Joseph Wolk, CFO von J&J, während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Unternehmens.

Dieser Prozess, auch Abspaltung genannt, ermöglicht es den J&J-Aktionären, alle oder einen Teil ihrer Aktien gegen Stammaktien von Kenvue einzutauschen. Weitere Details zum geplanten Angebot machte J&J nicht.

Doch Wolk sagte, eine Abspaltung sei für J&J die „vorteilhafteste Form der Trennung“. Er fügte hinzu, dass Kenvue nach der Spaltung höchstwahrscheinlich eine Aktionärsbasis haben wird, die seine Aktien besitzen möchte.

Auf die Frage nach dem geplanten Umtauschangebot von J&J sagte Thibaut Mongon, CEO von Kenvue, gegenüber „Squawk on the Street“ von CNBC, dass das Unternehmen „mit der Art und Weise zufrieden sei, wie der Börsengang von den Aktionären aufgenommen wurde“.

„Wir sehen bei unseren neuen Investoren große Übereinstimmung darin, das Potenzial von Kenvue zu erkennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir voll und ganz bereit sind, als völlig unabhängiges Unternehmen aufzubrechen“, sagte er.

Kenvue-Aktien fielen nach der Ankündigung am Donnerstag, obwohl das Unternehmen die Gewinn- und Umsatzschätzungen in seinem ersten Quartalsbericht seit seinem Börsengang übertraf. Kenvue hat außerdem eine vierteljährliche Bardividende von etwa 20 Cent pro Aktie für das dritte Quartal eingeführt, die am 7. September an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Auch die Ergebnisse von J&J für das zweite Quartal übertrafen am Donnerstag die Erwartungen und ließen die Aktie des Unternehmens um 6 % steigen.

Zuvor gab J&J nicht bekannt, ob es seine Kenvue-Anteile durch eine Abspaltung oder einen Spin-off veräußern würde. Letzteres würde bedeuten, Kenvue-Aktien an bestehende J&J-Aktionäre auszuschütten, anstatt ihnen die Möglichkeit zum Umtausch zu geben.

Der vorgeschlagene Zeitpunkt des Angebots kam überraschend.

Im Börsengangsantrag von Kenvue im April hieß es, J&J habe zugestimmt, 180 Tage mit dem Verkauf oder der Übertragung seiner Anteile an dem neuen Unternehmen zu warten, was eine mögliche Abspaltung frühestens Ende Oktober begrenzt hätte.

In der Akte heißt es, J&J könne dies nur mit schriftlicher Genehmigung von tun Goldman Sachs Und JP Morgan Chase, die führenden Underwriter des Börsengangs.