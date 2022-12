Jin bekommt vor dem Militärdienst einen Buzzcut, Fans nennen ihn „super süß“

BTS-Mitglied Jin, auch bekannt als Kim Seok Jin, ist bereit, seinen südkoreanischen Militärdienst anzutreten. Vor seinem Eintritt in die Armee teilte der Künstler Fotos von sich in der Weverse-Fangruppe in seinem neuesten Outfit gemäß den militärischen Vorschriften. Er entschied sich für einen Buzz-Cut mit sehr kurzen Haaren und trug schlicht ein schwarzes T-Shirt.

Kim Seok Jin sagte letzten Monat, dass er sich am 13. Dezember einschreiben werde. Der Sänger von Astronaut wird in der Rekrutenausbildungseinrichtung in Yeoncheon, Gyeonggi-do, sein, wo er laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap ein fünfwöchiges Training absolvieren wird . Nach Abschluss seiner Ausbildung wird er der Fronteinheit der Armee zugeteilt. Er wird seine Aufgaben insgesamt 18 Monate lang erledigen, und RM, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook werden ihm schließlich folgen. Die Bande wird sich erst 2025 wiedersehen, nachdem sie ihren vorgeschriebenen Militärdienst abgeleistet haben.

Die Verwaltungsgesellschaft von BTS, BigHit Music, hat bereits eine Erklärung zu Jins Militärdienst abgegeben. Die Erklärung lautete: „Jin wird seine erforderliche Zeit beim Militär erfüllen, indem er sich in die Armee einschreibt. Bitte beachten Sie, dass wir am Tag seiner Rekrutierung keinerlei offizielle Veranstaltung abhalten werden.“

„Die Eingangszeremonie ist eine Zeit, die nur von Militärangehörigen und ihren Familien beobachtet werden kann. Um Probleme zu vermeiden, die durch die Menschenmenge entstehen könnten, bitten wir die Fans, die Website nicht zu besuchen. Stattdessen bitten wir Sie, Ihr Herz zu erwärmen Worte der Unterstützung und des Abschieds in Ihren Herzen. Wir bitten um Ihre fortgesetzte Liebe und Unterstützung für Jin, bis er seinen Militärdienst beendet und zurückkommt. Unser Unternehmen wird sich auch bemühen, ihm in dieser Zeit jede Unterstützung zu bieten, die er benötigt“, endete es.

Berichten zufolge werden die Militärbehörden Berichten zufolge weitere Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit während Jins Einberufung in die militärische Ausbildungsstätte zu gewährleisten. Bevor er seine Dienste für sein Land leistete, gab Jin kürzlich im Oktober sein Solo-Debüt mit dem Song „The Astronaut“.