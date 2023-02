“Jimmy Carters voorbeeld creëerde absoluut een venster van 50 jaar waarin mensen zeiden: ‘Waarom ik niet?'”, zei Steve Schale, die aan de campagnes van president Barack Obama werkte en een langdurige aanhanger van president Joe Biden is.

De beklimming van Carter heeft nieuwe aandacht gekregen sinds bekend werd dat de 98-jarige thuis in Plains, Georgia, zorg aan het levenseinde kreeg.

David Axelrod, die hielp Obama’s vierjarige beklimming van senator naar het Oval Office vorm te geven, zei dat het model van Carter meer inhoudt dan hoe zijn basisstrategie de voorverkiezingen in Iowa en de voorverkiezingen in New Hampshire tot zijn springplank maakte.

“Er zat een morele smet op het land, en dit was een man met een diep geloof”, zei Axelrod. “Hij leek een nieuwe start, en ik denk dat hij begreep dat hij iets anders kon bieden dat misschien in staat zou zijn om aan het moment te voldoen.”

Donna Brazile, die de presidentiële campagne van Democraat Al Gore in 2000 leidde, begon aan de twee nationale campagnes van Carter. ‘In 1976 was het gewoon de tijd van Jimmy Carter’, zei ze.

Jimmy Carter spreekt met een mijnwerker in Pittsburgh in april 1976 tijdens het Democratische voorverkiezingen. | AP foto

Natuurlijk ontkiemden de zaden van zijn presidentiële loopbaan nog voordat Nixon een tweede termijn won en zeker vóór zijn aftreden in augustus 1974.

Volgens Carter stelde hij zich niet kandidaat voor gouverneur in 1966 – hij verloor – of in 1970 denkend aan Washington. Zelfs toen hij zijn presidentiële bod aankondigde, waren noch hij, noch degenen die het dichtst bij hem stonden, volledig zelfverzekerd.

“Voorzitter van wat?” antwoordde zijn moeder, Lillian, toen hij haar zijn plannen vertelde.

Maar kort nadat hij in 1971 gouverneur werd, zag het team van Carter hem als een nationale speler. Ze werden gedeeltelijk aangemoedigd door de cover van het tijdschrift Time van 31 mei met de afbeelding van Carter naast de kop ‘Dixie Whistles a Different Tune’. Binnen omlijstte een flatterend profiel Carter als een model “New South” -gouverneur.

In oktober 1971 stuurde Carter-bondgenoot Dr. Peter Bourne, een arts uit Atlanta die de Amerikaanse drugstsaar zou worden, zijn bevriende politicus ongevraagd een memo waarin hij uiteenzette hoe hij tot president kon worden gekozen. Op 17 oktober zat een bredere kring van adviseurs met Carter in de Governor’s Mansion om het te bespreken. Carter, toen 47, droeg een spijkerbroek en een T-shirt, volgens biograaf Jonathan Alter.

Het team, inclusief Carters vrouw Rosalynn, nu 95, begon het idee serieus te overwegen.

“We gebruikten nooit het woord ‘president’,” herinnerde Carter zich op zijn 90e verjaardag, “maar verwezen alleen naar ‘nationaal kantoor’.”

Carter nodigde spraakmakende democraten uit – Washington-spelers die in 1972 aan het hardlopen waren of overwogen – voor een-op-een-bijeenkomsten in het landhuis. Hij zou later de kans grijpen om de nationale campagne van het Democratic National Committee te leiden. Door deze functie kon hij door het land reizen om kandidaten op en neer te helpen bij het stemmen.

Hij was een van de zuidelijke gouverneurs die in 1972 de running mate van McGovern wilden worden. Alter zei dat Carter nooit serieus werd overwogen.

Toch leerde Carter onder meer oud-vicepresident Hubert Humphrey en senator Henry Jackson uit Washington, Eugene McCarthy uit Maine en George McGovern uit South Dakota kennen, de uiteindelijke kandidaat die een aardverschuiving verloor van Nixon.

Carter legde later uit dat hij eerder het hoogste ambt van het land had gedefinieerd door de bewoners, vereeuwigd met monumenten.

“Voor het eerst,” vertelde Carter aan The New York Times, “begon ik mijn eigen ervaringen en kennis van de regering te vergelijken met de kandidaten, niet tegen ‘het presidentschap’ en niet tegen Thomas Jefferson en George Washington. Het maakte het een stuk makkelijker.”

Adviseur Hamilton Jordan stelde een gedetailleerd campagneplan op waarin hij opriep om Carters geloofsbrieven van een buitenstaander, goed bestuur, te koppelen aan de algemene desillusie van de kiezers, zelfs vóór Watergate. Maar het team sprak en schreef nog steeds in code, alsof de ‘hogere functie’ niet voor de hand lag.

Tijdens zijn campagne werd gemeld dat Carter rond Kerstmis 1972 familieleden vertelde dat hij in 1976 zou vluchten. Carter schreef later in een memoires dat een bezoek van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Dean Rusk begin 1973 zijn neigingen bevestigde.

Carter beschreef Rusk in bewonderende termen. ‘Onze meest vooraanstaande Georgiër’, noemde Carter de man die het ministerie van Buitenlandse Zaken leidde tijdens de regeringen van Kennedy en Johnson.

Tijdens een ander privégesprek in Atlanta zei Rusk ronduit tegen Carter: “Gouverneur, ik denk dat u in 1976 president moet worden.” Dat, schreef Carter, “nam onze resterende twijfels weg.”

Schale zei dat het proces niet altijd zo betrokken is.

“Dit zijn al zeer competitieve mensen”, zei hij over gouverneurs, senatoren en andere hoge ambten. “Als je in die hoedanigheid bedraad bent, is het moeilijk om er vanaf te stappen.”

Buren in de geboorteplaats van Carter – Plains, Georgia – juichen als hij de Democratische nominatie voor het presidentschap op 14 juli 1976 aanvaardt. Mark Foley/AP-foto

Maar Schale en Axelrod benadrukten dat de omstandigheden ertoe doen.

“We beoordeelden wat mensen voelden dat er ontbrak in onze politiek”, zei Axelrod over Obama en zijn thema “Hoop en verandering”.

“Hij leek in een unieke positie om die oproep te beantwoorden … waar anderen dat niet waren,” legde Axelrod uit, verwijzend naar het lange cv van Hillary Clinton als een aansprakelijkheid gezien de woede van de kiezers over de oorlog in Irak en andere zaken tegen het einde van het presidentschap van George W. Bush. .

De republikein Donald Trump reageerde in 2016 op een populistische golf van onvrede na twee ambtstermijnen van Obama. Schale merkte op dat Biden, toen vice-president, 2016 deels passeerde omdat Obama privé Clintons vergeldingsbod steunde.

In 2020 kwam een ​​77-jarige Biden echter met pensioen, speciaal om Trump te hameren als een bedreiging voor de ‘ziel van de natie’. Biden heeft gewonnen.

‘Rijdt hij zelfs als het iemand anders is dan Trump in functie? Geen sprake van,’ zei Schale.

Nu 80, lijkt de president weer aan de slag te gaan. Net als de 76-jarige Trump. Dat heeft nieuwe boodschappers naar het podium getrokken met, naar zij hopen, de juiste boodschap.

“We zijn er klaar voor – klaar om voorbij de muffe ideeën en vervaagde namen uit het verleden te stappen”, zei Nikki Haley, de 51-jarige voormalige VN-ambassadeur, toen ze op 15 februari haar underdog-kandidaat verklaarde.

De oproep van de Republikein uit South Carolina voor “een nieuwe generatie om ons te leiden” weergalmde als een potentieel 2024-equivalent van de Georgia Democraat die de kiezers in zijn openingsargument uit 1976 vertelde dat “ons vertrouwen is geschonden”.

“Jimmy Carter heeft ons laten zien dat je in 18 of 24 maanden van een naamloze president kunt worden”, zegt Jared Leopold, een topmedewerker bij het mislukte bod van de regering van Washington, Jay Inslee, op de nominatie van de Democraten in 2020.

“Voor mensen die besluiten om binnen te komen, is het een echte inspiratie,” vervolgde Leopold, “en dat is een echt succes van de Amerikaanse democratie.”