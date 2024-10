Startpagina Politiek

van: Nils Thomas Hinsberger

Jimmy Carter bekritiseert nooit Donald Trump. Als de US-Wahl-hoed voor Kamala Harris een impuls geeft. Trump vecht tegen de Democraten.

Washington, DC – Jimmy Carter werd al 100 jaar geboren. Voordat het jubileum van de ex-presidenten plaatsvond, is het merk nog niet begonnen met de oprichting van de Amerikaanse president Carter, maar op de achtergrond van de republikeinse presidentskandidaten Donald Trump. Vóór de US-Wahl 2024 in november zullen noch Carter, noch de ex-presidenten aanwezig zijn – er zal geen verplichting zijn om advies van Harris te ontvangen.

Jimmy Carter wordt 100

Abneigung heeft Trump Power Carter noch een geheim gezien. 2019 sprak met de presidenten van Trump die aan de macht waren met de US-Wahl 2016 ab, bericht van de afzender C-spanwijdte. Terwijl de Russische desinformatiecampagnes werden aangewakkerd, werden Trump en Hillary Clinton massaal beïnvloed door de Veranstaltung in het Carter Center in Atlanta. ‘Die Wahl heeft verloren,’ zei Carter. Als de Frage, als Trump een ‘onwettige president’ zou zijn, zou hij erom lachen en zeggen: ‘Als hij gelukkig was, wist ik zeker dat hij het zou kunnen accepteren en niet zou kunnen doen…’ – de rest is er nog.

Auf der Veranstaltung sprach sich Carter zou duidelijk zijn met een Wiederwahl van Donald Trump uit. “Ik was onvoorbereid. Een van de belangrijkste factoren waarvan ik me bewust ben, is dat Trump kan slagen”, zei hij. “Ik ben blij dat er een ramp heeft plaatsgevonden, en ook geen vier jaar Trump.”

Ex-president Jimmy Carter verwelkomt Harris op de US-Wahl 2024: “Ik zou graag in leven willen blijven”

De persoon die Trump zou kunnen steunen blijkt een goede supporter voor Carter te zijn. En we handelen in wezen samen met de democratische presidenten en Vize-presidenten onder de Amerikaanse president Joe Biden, Kamala Harris. “Ik heb zo lang kunnen overleven, dat ik Kamala Harris nog steeds kan steunen”, aldus Carter, waardoor hij zei dat hij graag bij hem wilde zijn. Standaard bericht. Het lijkt erop dat het zo was wie sein letzter Wunsch zu sein.

De Parteitag der Democraten heeft een hoge diagnose gesteld voor nieuwe jaren en seines die sterk verschlechternden, vervolgde. Sein Ziel is een trotz seiner schweren Krankheit kaal erreichen. Op 7 oktober 2010 kregen de eerste democratische presidenten briefingpapers in de Federale Binnenlandse Staat.

Der “vergeten president” – Trump schiet op US-Wahl voor Carter en Harris

Trump liegt dat de Anfeindungen von Carter natuurlijk geen commentaar geven. Tijdens de Abschlussrede auf de G-20-Gipfel in Osaka (Japan) in 2019 maakte Trump Carter de „verloren presidenten“ bekend. Er zal meer dan één partij zijn die een ‘niedergemacht’ zal worden, zo zal Trump zeggen. “En ik denk dat het zo is (die Democraten, Anm. d.R.) dat is een legende. Er was geen betere president.”

Trump bedient Carter nu met een boodschap voor de US-Wahl 2024. Met een nieuwe presentatie in Prairie du Chien, Wisconsin, zei Trump, werd Harris een slechtere kandidaat, zoals Biden aangaf. ‘De slimste president is de beste Jimmy Carter. Het hele reguleringssysteem is briljant (…) volgens de regels die we hebben aangenomen”, aldus de Republikaner.