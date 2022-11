Jim „Mattress Mack“ McIngvale gewinnt 75 Millionen Dollar, als die Houston Astros den World Series-Titel erringen

CNN

„Mattress Mack“ hatte am Samstag Grund, den Sieg der Houston Astros in der World Series zu feiern – und das nicht nur, weil er ein Astros-Superfan ist.

Jim McIngvale, Besitzer eines Möbelgeschäfts in Houston, bekannt als „Mattress Mack“, schloss eine Reihe von Wetten in Höhe von 10 Millionen US-Dollar auf den Astros ab, um die World Series zu gewinnen.

Und als sein Team mit einem 4:2-Sieg gegen die Philadelphia Phillies den zweiten World Series-Titel der Franchise gewann, nahm McIngvale 75 Millionen US-Dollar mit nach Hause – weithin als die größte Auszahlung in der Geschichte der Sportwetten bezeichnet.

„Diese letzte Woche war besonders … unbeschreiblich“, sagte McIngvale in einem Aussage in den sozialen Medien, wo er auch ein Foto gepostet von sich selbst mit einem Koffer voller Bargeld.

McIngvale sagte CNN letztes Jahr, dass er die großen Wetten auf einen potenziellen World Series-Titel für den Astros abgeschlossen habe, um eine weitere Art von Glücksspiel abzudecken: Kunden, die bestimmte Matratzen für 3.000 USD oder mehr gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück, wenn der Astros gewinnt.

Er sagte FOX 26 am Samstag, dass die 75 Millionen US-Dollar hauptsächlich im Rahmen der Werbeaktion der Galeriemöbelkette an die Kunden ausgezahlt werden.





„Der Astros hat die ganze Arbeit gemacht, ich habe nur das Geld gewettet“, sagte McIngvale.

Der 71-Jährige ist berühmt für die riesigen Wetten, die er im Laufe der Jahre auf Sportspiele gesetzt hat – einschließlich eines Einsatzes in Höhe von 3,35 Millionen US-Dollar, der im Juni 2021 auf den Gewinn der letztjährigen World Series mit dem Astros platziert wurde – und wurde dabei gefilmt, wie er während der Meisterschaft seines Teams wild feierte. Gewinnspiel im Minute Maid Park.

In der Gemeinde Houston ist McIngvale bekannt für seine gemeinnützige Arbeit, bei der er seine Geschäfte in Notunterkünfte verwandelte, um Menschen zu helfen, die durch Unwetter wie Hurrikan Harvey vertrieben wurden.

„Ich bin so stolz, Teil dieser Stadt zu sein und werde mich IMMER für das einsetzen, was richtig ist … [and] werde immer mein Bestes tun, um SCHNELL und auf der Seite der Menschen zu handeln“, fügte er in seiner Erklärung hinzu.

McIngvale warf auch den ersten Pitch vor dem Spiel am Samstag, das er als „eine Ehre“ bezeichnete.

Der 4:1-Sieg der Astros gegen die Phillies war das erste Mal seit 2013, dass ein Team den World Series-Titel in seinem Heimstadion gewann.