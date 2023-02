Jordan’s panel is nog maar net begonnen met zijn werk, maar eerste indicaties suggereren dat het een verscheidenheid aan rechtse samenzweringstheorieën zal uitbraken, waarvan sommige zo ingewikkeld dat je Fox News zou moeten bingelen om ze te begrijpen. Heeft de FBI Twitter en Facebook met geweld bewapend om een ​​nieuwsbericht over de laptop van Hunter Biden te onderdrukken? Heeft de FBI conservatieve ouderactivisten in de gaten gehouden en geïntimideerd tijdens lokale PTA-bijeenkomsten? Heeft Hillary Clinton in 2016 samengespannen met Rusland om de presidentiële campagne van Donald Trump te saboteren? (Als dat laatste niet klopt, is dat omdat het dat niet doet.)

Charles Grassley, de senator uit Iowa die getuigde voor de commissie van Jordan, gaf het spel weg toen hij een onsamenhangende verklaring aflegde over de vermeende criminaliteit van Joe Bidens familie, iets waarvan hij beweert dat het rechtstreeks uit een ‘fictie-spionagethriller’ komt. “Dit verhaal van overheidsmisbruik en politiek verraad is enger dan fictie”, zei Grassley. “Het is echt gebeurd. Help ons het laatste hoofdstuk van dit waargebeurde drama te schrijven. Je moet meedogenloos de feiten en het bewijs leveren.

Vergeleken met het kerkelijk comité, dat op tweeledige basis misdaden onderzocht die gepleegd zijn door inlichtingendiensten onder zowel Republikeinse als democratische presidenten, lijkt het Jordaanse comité één doel te hebben: democraten krijgen.

Om te begrijpen hoe verschillend dit paneel is van het paneel dat het beweert te modelleren, is het de moeite waard om de geschiedenis te bekijken.

Watergate kwam als een schok voor de meeste Amerikanen, inclusief leden van het Congres, omdat het schokkende criminaliteit van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen aan het licht bracht. Niet alleen de Watergate-inbraak zelf, of de pogingen van Nixon om die te verbergen, maar verreikende misbruiken door de CIA, FBI, IRS en andere instanties tegen Amerikaanse burgers. Zelfs leden van het Congres, van beide partijen, waren slap. Sinds de komst van de moderne veiligheidsstaat in de eerste jaren van de Koude Oorlog was het toezicht van het congres op binnenlandse en buitenlandse inlichtingendiensten de minimis. De meeste wetgevers leken het eens te zijn met senator Leverett Saltonstall uit Massachusetts, die in 1956 bekende dat hij niet geneigd was “informatie te verkrijgen die ik persoonlijk liever niet zou hebben, tenzij het voor mij als congreslid essentieel was om die te hebben”.

In de nasleep van het aftreden van Nixon stelde de senaat de senaatscommissie samen om overheidsoperaties te bestuderen met respect voor inlichtingenactiviteiten, voorgezeten door senator Frank Church, een democraat uit Idaho. Wat de commissie leerde was verbazingwekkend.

Er was natuurlijk de criminaliteit binnen het Witte Huis van Nixon. De commissie legde een plan bloot dat Tom Huston, een jonge overheidsfunctionaris, had bedacht om burgerrechten en anti-oorlogsdemonstranten te bespioneren en te saboteren. In een berouwvolle getuigenis voor het panel erkende Huston dat hoewel het plan was ingegeven door legitieme bezorgdheid over radicaal geweld, het een gladde helling vormde van het richten op “het kind met een bom naar het kind met een piketbord, en van het kind met een piketbord”. teken naar het kind met de bumpersticker van de tegenkandidaat. En je blijft maar doorgaan.”