Jim Jordan stellt erste Vorladungen aus, die auf die Reaktion der Biden-Regierung auf Drohungen der Schulbehörde abzielen

Der Justizvorsitzende des Repräsentantenhauses, Jim Jordan, hat am Freitag das Justizministerium, das FBI und das Bildungsministerium wegen Dokumenten vorgeladen, um zu untersuchen, ob eine Strategie des Justizministeriums zur Bekämpfung von Drohungen gegen Lehrer und Schulbeamte missbraucht wurde, um konservative Eltern ins Visier zu nehmen.

Die Flut von Vorladungen ist die erste des Unterausschusses der Justiz, der sich der Untersuchung der mutmaßlichen Bewaffnung der Bundesregierung widmet, und ein frühes Anzeichen dafür, dass der neu ernannte Vorsitzende beabsichtigt, seine Untersuchung der Reaktion der Biden-Regierung auf die zunehmenden Spannungen und Androhungen von Gewalt aggressiv fortzusetzen Sitzungen des Schulausschusses.

Die Vorladungen legten eine Dokumentenfrist bis zum 1. März fest. Das Gremium verschickte die Vorladungen, nachdem es zunächst am 17. Januar Briefe an die Agenturen für freiwillige Zusammenarbeit gesendet hatte.

Die untersuchten Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2021, als es bei Schulratssitzungen im ganzen Land zu Protesten und einigen Gewalttaten kam. Der größte Ärger kam von konservativen Eltern, die die Maskenpflicht aufheben wollten, sich gegen Antirassismuskurse aussprachen und Bedenken hinsichtlich der LGBTQ-Politik hatten.

Vor diesem Hintergrund schrieb die National School Boards Association an Präsident Joe Biden und bat um Bundeshilfe, um der Gewalt und den Drohungen gegen Schulverwalter entgegenzuwirken. Die Gruppe sagte, dass „diese abscheulichen Handlungen einer Form von innerstaatlichem Terrorismus gleichkommen könnten“ und forderte das Justizministerium auf, zu prüfen, welche Gesetze, möglicherweise einschließlich des Patriot Act, angewendet werden könnten.

Die Gruppe entschuldigte sich bald für „einen Teil der Sprache“ in ihrem Brief. Aber es zog schnell Gegenreaktionen auf sich, insbesondere unter Konservativen.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland hatte als Antwort ein Memo herausgegeben, in dem der Brief nicht zitiert, Eltern mit „Terroristen“ verglichen oder der Patriot Act angeführt wurde. Es forderte das FBI und die Bundesanwälte lediglich auf, die Zusammenarbeit mit den staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden in dieser Angelegenheit zu intensivieren.

Laut einem Bericht, den Jordan letztes Jahr veröffentlichte, zeigen E-Mails, dass das Weiße Haus von Biden die NSBA zu dem Brief konsultiert hat, bevor die Gruppe ihren Brief veröffentlichte. Eine unabhängige Überprüfung durch die NSBA kam jedoch zu dem Schluss, dass es keine „direkten oder indirekten Beweise dafür gibt, dass die Verwaltung das Schreiben angefordert hat“, oder überprüfte den Inhalt, bevor das Schreiben verschickt wurde.

Andere E-Mails zeigen auch, dass das Justizministerium eine Vorabkopie von Garlands Memo an die NSBA geschickt hat.

Das FBI richtete später ein „Bedrohungs-Tag“ ein, um Fälle von Bedrohungen durch Schulbehörden unter derselben Kategorisierung intern zu verfolgen. Die Republikaner haben das „Drohungsetikett“ aufgegriffen, um das FBI zu beschuldigen, Bidens Wunsch ausgeführt zu haben, konservative Reden in Schulbehörden zu zertrampeln. Aber die Einrichtung einer internen Datenbank bedeutet nicht, dass das FBI irgendeine Art von Razzia gegen Eltern eingeleitet hat.

Die Republikaner der Justiz verlangen von Garland die Bereitstellung einer schriftlichen Spur der Kommunikation des DOJ mit dem Weißen Haus, Geheimdiensten und Mitgliedern der National School Boards Association über mutmaßliche Gewalt bei Schulratssitzungen.

Die Vorladung fordert auch eine Reihe von Dokumenten im Zusammenhang mit Garlands Anweisung für FBI- und US-Anwaltskanzleien, sich mit Bundes-, Landes- und lokalen Strafverfolgungspartnern zu treffen, um Strategien zur Lösung des Problems zu erörtern, wobei der Schwerpunkt insbesondere darauf liegt, welche Treffen stattgefunden haben und welche Empfehlungen ausgesprochen wurden gemacht.

Ein Sprecher des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Drei Tage nach Jordans freiwilliger Anfrage an das DOJ antwortete ein Abteilungsbeamter dem Republikaner aus Ohio, dass „wir Ihre Überzeugung teilen, dass die Aufsicht des Kongresses für unsere funktionierende Demokratie von entscheidender Bedeutung ist“, und ermutigte den Ausschuss, seine Dokumentenanfragen zu priorisieren, um effiziente Antworten zu erhalten, so a Brief erhalten von CNN.

Die Vorladung des FBI fordert ausdrücklich, dass Direktor Chris Wray eine Vielzahl von Dokumenten vorlegt, darunter Mitteilungen im Zusammenhang mit Treffen mit US-Anwaltskanzleien und der „Einrichtung der Task Force des Justizministeriums“.

Wray wird außerdem angewiesen, alle Dokumente im Zusammenhang mit formellen und informellen Empfehlungen zu übergeben, die von FBI-Mitarbeitern gemäß dem Memo von Garland vom Oktober 2021 erstellt wurden oder auf die sie sich verlassen.

Das FBI sagte in einer Erklärung, dass das FBI „nie im Geschäft war, Rede oder Rede bei Schulratssitzungen oder anderswo zu untersuchen, und wir werden es auch nie tun“, und fügte hinzu, dass „Versuche, eine politische Erzählung voranzutreiben, diese nicht ändern werden Fakten.“

„Das FBI erkennt die Bedeutung der Kongressaufsicht an und engagiert sich weiterhin voll und ganz für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsanfragen des Kongresses im Einklang mit seinen verfassungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten. Das FBI arbeitet aktiv daran, auf Anfragen des Kongresses nach Informationen zu reagieren – einschließlich der freiwilligen Vorlage von Dokumenten“, heißt es in der FBI-Erklärung.

Jordaniens Vorladung an Bildungsminister Miguel Cardona forderte das Bildungsministerium auf, alle Dokumente oder Mitteilungen im Zusammenhang mit einem Schreiben der National School Boards Association zu übergeben, das im September 2021 gesendet wurde.

Jordans Vorladung forderte auch alle Akten im Zusammenhang mit Viola Garcias Ernennung zum National Assessment Government Board. Garcia war Präsident der National School Boards Association und eine von zwei Personen, die den Brief vom September 2021 an Biden unterzeichneten.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte gegenüber CNN, dass „das Ministerium Anfang dieser Woche auf den Brief des Vorsitzenden Jordan geantwortet hat. Das Ministerium ist weiterhin bestrebt, auf die Anfragen des Justizausschusses des Repräsentantenhauses im Einklang mit der langjährigen Politik der Exekutive zu reagieren.“

CNN hat Garcia um einen Kommentar gebeten.

Am Donnerstag, einen Tag vor der Vorladung, teilte das Bildungsministerium Jordans Team mit, dass das Ministerium bei der Erstellung des Schreibens der National School Boards Association keine Rolle gespielt habe.

„Ich möchte auch wiederholen – wie das Ministerium wiederholt klargestellt hat – dass der Sekretär keine Maßnahmen angefordert, angeordnet oder eine Rolle bei der Entwicklung des Schreibens der NSBA an Präsident Biden vom 29. September 2021 gespielt hat.“ Gwen Graham, stellvertretende Sekretärin für Gesetzgebung und Kongressangelegenheiten im Bildungsministerium, schrieb in einem Brief, der CNN vorliegt. Graham fügte hinzu, dass eine von der NSBA beauftragte unabhängige Überprüfung der Anwälte keinen Zusammenhang zwischen dem Schreiben und Garcias Ernennung gefunden habe.

Die Republikaner gaben den Demokraten im Komitee einen Hinweis, dass diese Vorladungen kommen würden, sagte eine vertraute Quelle gegenüber CNN. Die Demokratin Del. Stacey Plaskett von den US Virgin Islands, die ranghöchste Demokratin im Unterausschuss für die Bewaffnung der Bundesregierung, sagte, die Vorladungen seien durch „Verschwörungstheorien“ untermauert worden, und sie sei zuversichtlich, dass das, was die Republikaner gefordert haben, „ wird diese müde rechte Theorie wieder einmal widerlegen.“

Der Sprecher des Weißen Hauses für die Kongressaufsicht, Ian Sams, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN: „Vorsitzender Jordan beeilt sich, Vorladungen nur zwei Tage nach der Organisation des Justizausschusses abzufeuern, obwohl die Behörden bereits in gutem Glauben reagiert haben, um seinen Anfragen nachzukommen. Diese Vorladungen machen glasklar, dass extreme Republikaner des Repräsentantenhauses kein Interesse daran haben, im Namen des amerikanischen Volkes mit der Biden-Administration zusammenzuarbeiten, und jedes Interesse daran haben, politische Stunts zu inszenieren.“

Seit der Aufruhr in den Schulbehörden Ende 2021 zu einem wichtigen politischen Thema wurde, haben die Republikaner die haltlose Erzählung vorangetrieben, dass Biden, Garland und Wray die Strafverfolgungsbehörden des Bundes bewaffnet haben, um unschuldige Eltern anzugreifen, denen Bildung am Herzen liegt.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, behauptete fälschlicherweise, dass „Biden das FBI benutzt hat, um Eltern als inländische Terroristen anzugreifen“. Jordan sagte, Garland habe versucht, „Strafverfolgungsinstrumente des Bundes einzusetzen, um Eltern zum Schweigen zu bringen“. Diese Behauptung tauchte sogar in der GOP-Antwort auf die letztjährige Erklärung zur Lage der Nation auf. Diese Behauptungen wurden wiederholt von Faktenprüfern von CNN und anderen Medien widerlegt.

Garland seinerseits hat sich aggressiv gegen die Anschuldigungen der Republikaner gewehrt. Er sagte zuvor vor dem Kongress aus, dass das Justizministerium keine Mittel zur Terrorismusbekämpfung gegen Eltern einsetzt, und sagte, es sei lächerlich, „wütende“ Eltern mit „Terroristen“ gleichzusetzen.

Als GOP-Senatoren Wray bei einer Anhörung im August wegen der „Threat Tag“-Angelegenheit ausspionierten, verteidigte er das FBI.

„Das FBI wird sich nicht mit der Untersuchung von Reden oder der Überwachung von Reden bei Schulratssitzungen befassen“, sagte Wray. „Wir werden jetzt nicht anfangen. Androhung von Gewalt, das ist eine ganz andere Sache. Und dort werden wir wie immer mit unseren Partnern vor Ort zusammenarbeiten.“