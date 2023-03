CNN

Jim Jordan, voorzitter van de House Judiciary, heeft de voormalige uitvoerend directeur van de Disinformation Governance Board van het Department of Homeland Security, Nina Jankowicz, gedagvaard volgens een kopie van het document dat door CNN is verkregen.

De stap is een teken dat Jordan van plan is om de korte ambtstermijn van Jankowicz bij de nu ontbonden desinformatieraad te onderzoeken, die op hevig verzet stuitte van Republikeinse en conservatieve media, als onderdeel van zijn poging om aan te tonen dat de federale regering is “bewapend” tegen conservatieven. De verklaring van Jankowicz is gepland op 10 april.

Jankowicz reageerde in een verklaring op het nieuws over de dagvaarding en zei dat ze zich niet zal laten “intimideren door complottheorieën of intimidatie”.

“Ik zal graag onder ede getuigen voor de waarheid van het bestuur: dat het een werkgroep was die bedoeld was om desinformatie te beteugelen die de veiligheid van de Amerikanen in gevaar bracht, en dat – vanwege de onverantwoordelijke leugens van de Republikeinse Partij daarover – onze democratie minder veilig is”, ze zei.

Jordan had eerder gevraagd dat Jankowicz zou verschijnen voor een getranscribeerd interview om haar korte rol als uitvoerend directeur van de Disinformation Governance Board, opgericht door het Department of Homeland Security, te bespreken.

Jankowicz nam ontslag in mei 2022 nadat haar benoeming werd veroordeeld door GOP-wetgevers en rechtse media-persoonlijkheden, die wezen op haar eerdere tweets en verklaringen over de laptop van de zoon van president Joe Biden, Hunter Biden, en Christopher Steele, de auteur van de zo- Steele-dossier genoemd. Toen ze aftrad, reageerde Jankowicz op meer van de aanvallen die ze had ontvangen en verdedigde ze haar werk.

De Disinformation Governance Board is inmiddels ontbonden.

Het bestuur, een interagency-team, was bedoeld om afdelingsactiviteiten met betrekking tot desinformatie gericht op de Amerikaanse bevolking en infrastructuur te coördineren. Jankowicz, een desinformatie-expert met ervaring in het werken aan kwesties in Oekraïne en Rusland, werd aangetrokken om het bestuur te leiden, samen met twee hoge DHS-functionarissen, waaronder waarnemend plaatsvervangend algemeen adviseur Jen Daskal.

Jordan noemde het nu ontbonden bestuur “een antidemocratische en on-Amerikaanse poging om de facto een Ministerie van Waarheid op te richten binnen de federale regering.”

Destijds verdedigden DHS en het Witte Huis het bestuur en noemden Jankowicz “onmiddellijk gekwalificeerd”, maar besloten uiteindelijk het initiatief te pauzeren en om een ​​herziening te vragen. DHS-secretaris Alejandro Mayorkas erkende later de verwarrende uitrol van de werkgroep en in augustus sloot DHS het bestuur.

Jordan heeft ook twee dagvaardingen uitgevaardigd aan personen die zijn aangesloten bij de National School Boards Association en die betrokken waren bij de reactie op protesten en enig geweld dat vanaf 2021 uitbrak tijdens schoolbestuursvergaderingen in het hele land.

Jordan dagvaardde de president van de raad, Viola Garcia, en zijn voormalige interim-directeur en CEO, Chip Slaven, voor getuigenverklaringen terwijl het panel blijft onderzoeken of een strategie van het ministerie van Justitie om bedreigingen tegen leraren en schoolambtenaren aan te pakken, werd misbruikt om zich te richten op conservatieve ouders . De FBI heeft ontkend dat het ooit spraak op schoolbestuursvergaderingen of waar dan ook heeft onderzocht of gecontroleerd.

CNN heeft contact opgenomen met Garcia en Slaven voor commentaar.

De commissie gaf Garcia een afzettingsdatum van 16 maart en Slaven een afzettingsdatum van 17 maart.

Jordan had eerder het ministerie van Justitie, de FBI en het ministerie van Onderwijs gedagvaard in verband met de zaak.

Veel van de woede op schoolbesturen kwam van conservatieve ouders die maskermandaten wilden intrekken, zich verzetten tegen antiracismecursussen en zich zorgen maakten over het LGBTQ-beleid.

Tegen die achtergrond schreef de National School Boards Association een brief aan Biden met het verzoek om federale hulp om het geweld en de bedreigingen tegen schoolbestuurders aan te pakken. De groep zei dat “deze gruwelijke acties het equivalent kunnen zijn van een vorm van binnenlands terrorisme” en moedigde het ministerie van Justitie aan om te onderzoeken welke wetten, mogelijk inclusief de Patriot Act, zouden kunnen worden toegepast.

De groep verontschuldigde zich al snel voor “een deel van de taal” in haar brief. Maar het leidde al snel tot terugslag, vooral onder conservatieven.

Procureur-generaal Merrick Garland had als reactie daarop een memo uitgegeven – waarin de brief niet werd genoemd, ouders niet met “terroristen” werden vergeleken en geen beroep werd gedaan op de Patriot Act. Het vertelde de FBI en de federale aanklagers alleen om de samenwerking met de nationale en lokale wetshandhavers over deze kwestie te intensiveren.

Volgens een rapport dat Jordan vorig jaar heeft vrijgegeven, blijkt uit e-mails dat het Witte Huis van Biden de NSBA over de brief heeft geraadpleegd voordat de groep haar brief openbaar maakte. Een onafhankelijk onderzoek door de NSBA concludeerde echter dat er geen “direct of indirect bewijs was dat suggereerde dat de administratie om de brief had gevraagd” of dat de inhoud was beoordeeld voordat de brief werd verzonden.

Uit andere e-mails blijkt ook dat het ministerie van Justitie een voorschot van de memo van Garland naar de NSBA heeft gestuurd.

De FBI heeft later een “dreigingstag” ingesteld om zaken over bedreigingen van het schoolbestuur onder dezelfde categorie intern te volgen. Jordan zei in zijn dagvaardingsbrieven aan Garcia en Slaven dat klokkenluiders hebben onthuld dat het memorandum heeft geleid tot de oprichting van een dreigingslabel.

Republikeinen hebben de “threat tag” aangegrepen om de FBI te beschuldigen van het uitvoeren van Biden’s wens om conservatieve toespraken op schoolbesturen de kop in te drukken. Maar het opzetten van een interne database betekent niet dat de FBI enige vorm van hardhandig optreden tegen ouders heeft geïnitieerd.

