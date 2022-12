Jim Cramers Investing Club-Treffen am Dienstag: Bankwahl, Entlassungen spielen

Jeden Wochentag hält der CNBC Investing Club mit Jim Cramer um 10:20 Uhr ET einen „Morning Meeting“-Livestream ab. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Momente vom Dienstag. WFC ist ein Buy Still wie PG Bull Fall für GOOGL? 1. Wells Fargo ist ein Kauf Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel für Wells Fargo (WFC) von 54 $ auf 60 $ aufgrund höherer Zinssätze. Wir haben Anlegern vorgeschlagen, Finanztitel zu kaufen, um den Straffungszyklus der Fed zu nutzen – und Jim Cramer hat am Montag empfohlen, dass neue Clubmitglieder die Aktie kaufen. 2. Wir mögen immer noch Procter & Gamble Die Deutsche Bank stufte am Montag mehrere Namen von Haushaltsprodukten herab, behielt aber ein Kaufrating für Procter & Gamble (PG) bei und verwies auf seine angemessen festgelegten Gewinnerwartungen und Bewertungen. Wir schätzen PG weiterhin als verlässliche Aktie in turbulenten wirtschaftlichen Bedingungen. Jim sagte am Montag, dass die Aktie einer seiner absoluten Favoriten bleibt, insbesondere da die starken US-Dollar-Höchststände und die Rohkosten sinken. 3. Bullenkoffer für Alphabet? Da immer mehr Unternehmen Mitarbeiter entlassen, insbesondere in der Technologiebranche, erwarten wir, dass branchenübergreifend mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Wir raten Anlegern, die glauben, dass diese Entlassungen gute Nachrichten für die Ausgabenposten der Unternehmen sind, den Kauf von Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) in Betracht zu ziehen, die im Gegensatz zu einigen ihrer Big-Tech-Pendants ihre Mitarbeiterzahl noch nicht nennenswert reduziert hat. Jim nannte Alphabet den „Gewinner, wenn Sie herausfinden wollen, wo Sie zusätzliches Geld anlegen können“. (Jim Cramer’s Charitable Trust ist lange GOOGL, PG, WFC. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelswarnung, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten nach dem Senden einer Handelswarnung, bevor er eine Aktie im Portfolio seiner gemeinnützigen Stiftung kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach Ausgabe der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTEN INVESTITIONSCLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN ZUSAMMEN MIT UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. DURCH IHREN ERHALT VON INFORMATIONEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM INVESTING CLUB BEREITGESTELLT WERDEN, BESTEHT KEINE VERPFLICHTUNG ODER PFLICHT ODER WIRD DURCH IHREN ERSTELLT. KEIN SPEZIFISCHES ERGEBNIS ODER GEWINN WIRD GARANTIERT.