Jim Cramer sagt, er erwarte nach Weihnachten „viele Entlassungen“ in Unternehmen

Jim Cramer von CNBC sagte am Dienstag voraus, dass mehr Unternehmen ihre Belegschaften nach der Ferienzeit kürzen werden.

„Ich bin mir sicher, dass es nach Weihnachten viele Entlassungen geben wird. Ich möchte nicht mit dem Finger auf die Einzelhändler zeigen, die am ehesten in Konkurs gehen, wenn die Feiertage vorbei sind, aber ich möchte, dass die Leute das erkennen „In gewisser Weise ist unsere derzeitige Wirtschaft mit hoher Inflation ein Problem von hoher Qualität“, sagte er.

Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus allen Branchen hat in diesem Jahr ihre Mitarbeiterzahl reduziert, um ihre Ausgaben in einer sinkenden Wirtschaft zu kontrollieren. PepsiCo ist eines der jüngsten Unternehmen, das nach Kürzungen bei den Lebensmittel- und Getränkekonkurrenten Beyond Meat, Impossible Foods und dem Konkurrenten Coca-Cola verkleinert wurde.

Laut einem Bericht von Challenger, Grey & Christmas war die Rate der Entlassungsankündigungen bei US-Arbeitgebern im vergangenen Monat mehr als fünfmal höher als im Vorjahr. Tech-Unternehmen, deren astronomisches Wachstum in den letzten Jahren durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve entgleist wurde, führten die Entlassungen im letzten Monat an.

Dennoch ist die Gesamtzahl der Entlassungen in diesem Jahr die zweitniedrigste seit Beginn der Erfassung der Kennzahlen im Jahr 1993. Cramer führte den fehlenden Stellenabbau darauf zurück, dass es vielen Unternehmen gelungen ist, sich über Wasser zu halten – eine Tatsache, die sich nächstes Jahr ändern könnte.

„Selbst die marginalsten, neu börsennotierten Unternehmen tuckern einfach weiter. Man sollte meinen, einigen dieser SPAC-Namen würde bald das Geld ausgehen“, sagte er.