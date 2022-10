Jim Cramer sagt, dass der Rückgang des Dollars dazu beigetragen hat, die Marktgewinne am Dienstag voranzutreiben

Jim Cramer von CNBC schrieb dem Rückgang des US-Dollars zu, dass die Aktien am Dienstag höher schlossen.

„Es ist an der Zeit zu erkennen, dass der Dollar das Sagen hat. Heute hat zumindest die Dollar-Rallye eine Pause eingelegt, was bedeutet, dass auch die Bären eine Pause eingelegt haben. Wenn sich der Greenback weiter zurückzieht, werden sie vielleicht in den Winterschlaf gehen“, sagte er sagte.

Die Aktien legten am Dienstag zum dritten Mal in Folge zu, was teilweise durch einen Rückgang der Anleiherenditen und einen schwächeren Dollar beflügelt wurde.

Der Wert des US-Dollars ist in den letzten Monaten stark gestiegen, was auf die Zinserhöhungskampagne der US-Notenbank und die starke US-Wirtschaft zurückzuführen ist.

Die Stärke des Dollars schadet Unternehmen, die im Ausland Geschäfte tätigen, da ihre Bilanzen ungünstigen Wechselkursen unterliegen.

Gleichzeitig „spiegeln die Anleiherenditen wider, ob die Wall Street mehr Schmerzen von der Fed erwartet, weshalb es so gut ist, wenn beide Dinge fallen“, erklärte Cramer.

Er fügte hinzu, dass der Dollar laut einer Chartanalyse von Carley Garner von DeCarley Trading fallen würde. Und während die Zentralbank laut einem Bericht im Wall Street Journal darauf aus sein könnte, die Zinserhöhungen im Dezember zu verlangsamen, bleibt es unklar, ob die jüngste Stärke des Marktes anhalten wird, sagte Cramer.

„Der Markt braucht Zeit, um sich anzupassen, und die Fed will das Boot kurz vor dem nicht zu aggressiv schaukeln [midterm] Wahl“, sagte er.