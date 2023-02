Jim Carrey listet ein 29-Millionen-Dollar-Haus in LA auf und bietet gleichzeitig einen Einblick in seine eigene Kunst

Geschrieben von Oscar Holland, CNN

Schauspieler Jim Carrey hat seine kalifornische Villa zum Verkauf angeboten, wobei das Haus mit fünf Schlafzimmern und neun Badezimmern für fast 29 Millionen US-Dollar angeboten wird.

Das weitläufige, 12.700 Quadratfuß große Grundstück in LAs gehobenem Viertel Brentwood erstreckt sich laut Sotheby’s International Realty, das den Verkauf abwickelt, über mehr als zwei Morgen Land.

Eine Reihe von Fotos, die die Auflistung begleiten, zeigen alle Insignien eines Promi-Herrenhauses, von einem Flügel bis zu einem Tennisplatz im Freien. Aber die Bilder bieten auch einen persönlicheren Einblick in das Leben seines baldigen ehemaligen Bewohners – seine eigenen Kunstwerke.

Eines der Bilder zeigt Carreys großformatiges Gemälde „Hurra, wir sind alle kaputt“, das an der Wand seines Hauses hängt. Kredit: Sothebys

Neben der Schauspielerei ist Carrey eine Malerin und Bildhauerin, die Arbeiten in Galerien in den USA und Kanada ausgestellt hat. Neben einer kürzlich erschienenen NFT-Sammlung und brennenden politischen Cartoons, die er während der Donald Trump-Regierung regelmäßig auf Twitter veröffentlichte, ist der Schauspieler dafür bekannt, farbenfrohe Gemälde auf Leinwand zu schaffen.

Neben der Schauspielerei hat Carrey seine Gemälde und Bildhauerarbeiten in Galerien ausgestellt. Kredit: Chris Delmas/AFP/Getty Images

Auf den Fotos ist unter anderem „Hurra, wir sind alle kaputt“ zu sehen, das vier abstrakte gepunktete Figuren vor einem hellen Hintergrund zeigt. Ein Bild des Gartens des Anwesens zeigt unterdessen eine von ihm geschaffene nackte Bronzeskulptur namens „Ayla“.

Es sind verschiedene andere originale Carreys ausgestellt, darunter Gemälde, die in „I Needed Color“ erschienen sind, einem kurzen Dokumentarfilm, der 2017 veröffentlicht wurde und in dem der Hollywoodstar seinen künstlerischen Prozess beschrieb.

Mehrere weitere Werke von Carrey sind im Anwesen von LA ausgestellt. Kredit: Sothebys

„Als ich wirklich viel zu malen begann, war ich so besessen davon, dass ich mich in meinem Haus nirgendwo hinbewegen konnte“, sagte er in dem sechsminütigen Film. „Gemälde waren überall. Sie wurden Teil der Möbel; ich habe auf ihnen gegessen.“

„Man kann an der Farbe der Bilder erkennen, was ich liebe“, fügte er hinzu. „Du kannst mein Innenleben an der Dunkelheit in einigen von ihnen erkennen. Du kannst an der Helligkeit in einigen von ihnen erkennen, was ich will.“

Es wird angenommen, dass die Kunstwerke nicht im Preis von 28,9 Millionen Dollar enthalten sind – und auch nicht die gerahmten Riddler-Kostüme aus Carreys Auftritt in „Batman Forever“ von 1995.

Das lichtdurchflutete Haus wurde laut Immobilienverzeichnis 1951 erbaut. Kredit: Sothebys

Wer das lichtdurchflutete Haus aus den 1950er Jahren kauft, wird jedoch ein Heimkino und einen Swimmingpool mit Wasserfall genießen.

In einer Erklärung gegenüber dem Wall Street Journal erklärte Carrey seine Entscheidung, sein Haus, das er seit fast 30 Jahren besitzt, zu verlassen, indem er sagte, er verbringe nicht mehr viel Zeit dort. „Ich möchte, dass jemand anderes es so genießt wie ich“, sagte er, bevor er David Bowies Hitsong zitierte: „Ch-ch-ch-changes!“