Jim Carr, Abgeordneter von Manitoba und ehemaliger Kabinettsminister, stirbt nach Kampf gegen Krebs

Manitobas Abgeordneter und ehemaliger Kabinettsminister Jim Carr ist nach einem Kampf gegen Krebs gestorben.

Die Nachricht wurde am Montag im Unterhaus bekannt gegeben.

Carr, der seit 2015 das Winnipeg South Center vertreten hatte, wurde während des Bundestagswahlkampfs 2019 mit multiplem Myelom diagnostiziert und kämpfte mit Nierenversagen.

Er war 71.

In einem seiner letzten Interviews erzählte Carr CBC Macht & Politik letzte Woche dass er, obwohl sich seine Gesundheit verschlechterte, immer noch dankbar für eine weitere Gelegenheit war, einen Beitrag für das Land zu leisten, das er so sehr liebte.

„Körperlich nicht großartig, aber emotional wirklich sehr solide und dankbar für die Chance, weiterhin einen Beitrag für mein Land leisten zu können“, sagte er mit einem Lächeln.

„Ich liebe jeden Quadratmeter dieses Landes auf Englisch, en Francais, in indigenen Sprachen – ich wünschte, ich würde mehr davon sprechen – in der Sprache der Neuankömmlinge und all das, was Kanada und die Kanadier repräsentiert.“

In einer Erklärung sagte seine Familie, er sei erfreut, dass sein Gesetzentwurf „Building a Green Prairie Economy“ erst letzte Woche durch das Unterhaus gegangen sei.

„Die Zusammenarbeit mit seinen Parlamentskollegen im ganzen Land in den letzten Monaten an diesem wichtigen Gesetz erfüllte ihn mit Energie und hielt seine Stimmung hoch“, schrieb die Familie.

„Als engagierter gewählter Beamter, Geschäfts- und Gemeindeführer in Manitoba seit über 30 Jahren wurde Jim von so vielen geliebt und respektiert, und wir wissen, dass er zutiefst vermisst wird.“

Julian Ovens, der während seiner Zeit als Handelsminister als Stabschef von Jim Carr fungierte, sprach in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Chef.

„Er war ein Gentleman. Ein gemäßigter. Ein großartiger Kollege … und absolut der beste Vorsitzende einer Organisation oder eines Meetings, den man sich wünschen kann“, sagte er.

„Er war ein wichtiges Mitglied der jüdischen Gemeinde in Winnipeg. Er war immer daran interessiert, wie er den Frieden voranbringen kann. Manitoba und die Prärie lagen ihm in Ottawa immer am Herzen.“

UHR | In einem Interview letzte Woche besprach Jim Carr Gesundheit, private Mitgliedsrechnung