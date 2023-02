Traditionele spaarrekeningen gaan de strijd aan met aandelen.

En volgens Wall Street-voorspeller Jim Bianco kan de winnaar voor het eerst in jaren uw buurtbank zijn.

Hij beweert dat stijgende rentetarieven beleggers veiligere manieren bieden om inkomsten te genereren.

“Cash is niet langer afval. Dat was een twee decennia oude meme die niet van toepassing is”, vertelde de president van Bianco Research woensdag aan CNBC’s “Fast Money”. “Contant geld zou eigenlijk een alternatief kunnen zijn waar het in de jaren 2010 gewoon tijdverspilling was. Dat is het niet meer.”

Als voorbeeld gebruikt hij de 6-maands Treasury Note, die momenteel meer dan 5% opbrengt. Bianco denkt dat het snel zal stijgen naar 6%.