CNN

—



First lady Jill Biden drukte de zorgen over de leeftijd van president Joe Biden terug en verwierp een voorstel van de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley om politici ouder dan 75 jaar een mentale competentietest te laten afleggen.

“Belachelijk”, zei de first lady in reactie op het voorstel van Haley tijdens een interview met CNN, dat maandag om 21.00 uur ET zal worden uitgezonden als onderdeel van “CNN Primetime: Jill Biden Abroad”.

Op de vraag of haar man, die bij zijn inauguratie 82 zou zijn als hij wordt herkozen, zou overwegen om zo’n test af te leggen, zei Jill Biden: “We zouden zoiets nooit bespreken.”

Haley, een voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties en tweemaal gekozen gouverneur van South Carolina, kwam met het voorstel voor het eerst toen ze vorige maand haar presidentiële kandidatuur aankondigde. Senator Bernie Sanders, een onafhankelijke uit Vermont die samenwerkt met de Democraten, noemde het voorstel “absurd” en ageist.

“We bestrijden racisme. We vechten tegen seksisme. We bestrijden homofobie. Ik denk dat we ook leeftijdsdiscriminatie moeten bestrijden. Vertrouw mensen, kijk naar mensen en zeg: ‘Weet je, deze persoon is bekwaam. Deze persoon is incompetent.’ Er zijn veel 40-jarigen die niet bijzonder bekwaam zijn’, zei Sanders vorige maand in een interview met CBS News.

Terwijl de Bidens zich voorbereiden op een mogelijke presidentiële campagne in 2024, drukte de first lady haar zorgen over de leeftijd van haar man terug, daarbij verwijzend naar zijn recente reisschema als een weerspiegeling van zijn uithoudingsvermogen.

“Hoeveel 30-jarigen kunnen naar Polen reizen, in de trein stappen? Ga nog negen uur, ga naar Oekraïne, ontmoet president (Volodymyr) Zelensky? ze zei. ‘Dus, kijk naar de man. Kijk wat hij doet. Kijk eens wat hij elke dag blijft doen.”

Tijdens een uitgebreide sit-down met CNN zei Jill Biden dat ze “helemaal voor” is dat haar man zich kandidaat stelt voor herverkiezing in 2024. Maar de first lady liet ook ruimte voor haar man als hij zou besluiten om niet mee te doen.

‘Het is Joe’s beslissing,’ zei ze. “En we steunen alles wat hij wil doen. Als hij binnen is, zijn we er. Als hij iets anders wil doen, zijn wij er ook.”