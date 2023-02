CNN

Jill Biden reist deze week naar Namibië en Kenia, haar eerste bezoek aan het continent sinds ze first lady is geworden, terwijl het Witte Huis de banden met de regio wil versterken.

Het bezoek, het eerste van een directeur van het Witte Huis dit jaar aan Afrika ten zuiden van de Sahara, begint woensdag en zal zondag worden afgerond, aldus het Witte Huis. Het komt voor op de verwachte bezoeken van haar echtgenoot, president Joe Biden, en andere hoge regeringsfunctionarissen later dit jaar.

“Het doel van haar reis is om de investeringen van de Amerikaanse regering in Afrika te bevestigen, niet alleen in hun regeringen, maar ook in hun mensen en om haar werk voort te zetten om vrouwen en jongeren mondiger te maken”, zei een hoge regeringsfunctionaris die de reis vooruitblikte.

Een andere hoge regeringsfunctionaris beschreef de reis als een “demonstratie van de toewijding van president Biden dat de Verenigde Staten all-in zijn met Afrika en all-in met Afrika.”

De first lady zal woensdag aankomen in Namibië, waar “haar inspanningen echt gericht zijn op de rol van jonge mensen bij het vormgeven van hun democratie en het bevorderen van samenwerking op gezondheidsgebied”, voegde een functionaris eraan toe.

Biden zal vervolgens haar weg vinden naar Kenia, waar voedselonzekerheid en de impact van droogte in de Hoorn van Afrika centraal zullen staan, terwijl ze ernaar streeft “de aandacht te vestigen op wat een verschrikkelijke en onmiddellijke voedselcrisis is die niet kan wachten op verdere interventie en mobilisatie van de internationale gemeenschap”, zei de functionaris.

Ze zal ook de first ladies van elk land ontmoeten en samenwerken met organisaties die werken aan de betrokkenheid van jongeren en empowerment van vrouwen, inclusief kwesties met betrekking tot gendergerelateerd geweld.

Biden bezocht Afrika vijf keer als tweede dame, waaronder een stop in 2011 in het grootste vluchtelingenkamp in Kenia toen duizenden Somalië ontvluchtten. Dit wordt haar derde reis ooit naar Kenia en de eerste naar Namibië, waarmee ze de hoogste Amerikaanse functionaris is die naar het land reist sinds het bezoek van vicepresident Al Gore in 1996.

De regering-Biden heeft geprobeerd haar betrekkingen met Afrikaanse landen te versterken in een tijd waarin Rusland en China hun intrede hebben gedaan in de regio, waar enkele van ’s werelds snelst groeiende economieën gevestigd zijn.

“Ons beleid ten aanzien van Afrika gaat over wat we doen met Afrikanen”, zei een hoge regeringsfunctionaris. “Dat betekent niet dat we ons niet bewust zijn van het strategische moment waarin we ons bevinden, maar we definiëren ons beleid niet door de rol van China in Afrika. … Veel van onze functionarissen hebben gesprekken met Afrikanen over China, maar ik verwacht niet dat dit de focus zal zijn van dit gesprek.”

Vorig jaar ontving de president bijna 50 Afrikaanse leiders op de US-Africa Leaders Summit in Washington, DC, waar hij miljarden dollars aan investeringen aankondigde met betrekking tot financiering en versterking van de democratie. President Biden zei ook dat hij “enthousiast” was om Afrika in 2023 te bezoeken, en voegde eraan toe: “‘Sommigen van jullie hebben me uitgenodigd in jullie landen. Ik zei: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst, want ik kan komen opdagen.’”

Het Witte Huis moet nog aangeven wanneer president Biden Afrika zou kunnen bezoeken. Vice-president Kamala Harris zal naar verwachting in de komende maanden ook naar het continent reizen.