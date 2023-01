Jill Biden „in guter Stimmung“, nachdem zwei Krebsgeschwüre entfernt wurden

Der Frau von US-Präsident Joe Biden, Jill, wurden am Mittwoch Krebsgeschwüre aus ihrer Haut entfernt.

Die Ärzte sagten, das Verfahren habe bestätigt, dass es sich bei den Wucherungen um ein „Basalzellkarzinom“ handele.

Die First Lady soll nach der Operation guter Laune sein.

Die Ärzte haben am Mittwoch erfolgreich zwei Krebsgeschwüre bei der US-First Lady Jill Biden entfernt, und sie gilt nun als ungefährlich, sagte der Arzt des Weißen Hauses.

Jill Biden flog in Begleitung von Präsident Joe Biden mit dem Präsidentenhubschrauber zum Walter Reed National Medical Center in den Vororten von Washington für den ambulanten Eingriff, der als Mohs-Operation bekannt ist.

Der Arzt des Weißen Hauses, Kevin O’Connor, sagte in einem Memorandum, dass Jill Biden nach der Operation „Schwellungen und Blutergüsse im Gesicht habe, aber guter Laune sei und sich gut fühle“.

Sie kehrte später am Mittwoch ins Weiße Haus zurück und es gehe ihr „gut und in guter Stimmung“, sagte ihre Sprecherin Vanessa Valdivia in einer Erklärung.

Die Ärzte planten zunächst die kleine Operation, um eine Läsion in der Nähe ihres rechten Auges zu entfernen und festzustellen, ob es sich um Krebs handelte.

O’Connor schrieb:

Das Verfahren bestätigte, dass es sich bei der kleinen Läsion um ein Basalzellkarzinom handelte. Das gesamte Krebsgewebe wurde erfolgreich entfernt und die Ränder waren frei von restlichen Hautkrebszellen.

„Wir werden den Bereich während der Heilung genau überwachen, gehen jedoch nicht davon aus, dass weitere Verfahren erforderlich sein werden“, fügte er hinzu.

Die Ärzte fanden eine weitere Läsion auf der linken Seite von Jill Bidens Brust, die sich ebenfalls als krebsartig herausstellte und mit demselben Verfahren entfernt wurde, schrieb er.

Sie fanden auch eine weitere „kleine Läsion“ an ihrem linken Augenlid, die „vollständig herausgeschnitten wurde, mit Rändern, und zur standardmäßigen mikroskopischen Untersuchung geschickt wurde“.

O’Connor stellte fest, dass Basalzellkarzinomläsionen „nicht dazu neigen, sich auszubreiten oder zu metastasieren, wie einige schwerwiegendere Hautkrebsarten“.

Das Mohs-Verfahren wird mit örtlicher Betäubung durchgeführt und gilt als hochwirksam bei der Beseitigung von Hautkrebs, wenn es früh genug durchgeführt wird.

„Das Verfahren der First Lady schreitet gut voran“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Reportern mehr als sechs Stunden, nachdem die Bidens das Krankenhaus betreten hatten.

Auf die Frage, was der Präsident während des langen Krankenhausbesuchs mache, sagte Jean-Pierre: „Heute geht es um seine Frau. Darauf konzentriert sich der Präsident im Moment.“

Sie sagte:

Hier geht es um den Präsidenten, der seine Frau seit 45 Jahren unterstützt.

Jill Biden, 71, ist die älteste First Lady der US-Geschichte, während ihr 80-jähriger Ehemann der älteste amerikanische Präsident ist. Es wird angenommen, dass sie eine einflussreiche Rolle im Weißen Haus spielt und eine Schlüsselrolle bei einem Wiederwahlangebot spielen würde – etwas, von dem Biden angedeutet hat, dass er es verfolgen wird, aber noch ankündigen muss.

Krebs ist eine persönliche Ursache für Joe Biden, dessen Sohn Beau 2015 an Hirntumor starb. Er hat die Senkung der Sterblichkeitsrate durch die Krankheit zu einer „Priorität des Präsidenten“ gemacht.