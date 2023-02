Washington

CNN

—



Jewel Bronaugh, de nummer 2 persoon bij het Amerikaanse ministerie van landbouw en de eerste zwarte vrouw in de functie, zal de afdeling dinsdag verlaten na een ambtstermijn van twee jaar waarin ze leiding gaf aan de inspanningen van het bureau om het personeelsbestand te diversifiëren en hulp te bieden aan boeren van kleur die zeggen door de jaren heen te zijn gediscrimineerd.

Bronaugh kondigde vorige maand aan dat ze het bureau zou verlaten om meer tijd met haar gezin door te brengen. Xochitl Torres Small, de staatssecretaris voor plattelandsontwikkeling, is voorgedragen om haar op te volgen.

Naast het helpen aansturen van een afdeling met 29 bureaus en meer dan 100.000 werknemers in het hele land, heeft Bronaugh een centrale rol gespeeld in de inspanningen van de USDA om een ​​einde te maken aan decennialange discriminatie die boeren en gekleurde boeren heeft getroffen. Ze was met name medevoorzitter van een onafhankelijke commissie die het beleid en de programma’s van de USDA heeft onderzocht op factoren die hebben bijgedragen aan historische discriminatie van gekleurde boeren en ongelijkheden, ongelijkheid en discriminatie binnen het agentschap vaststelt.

“Ik begreep als een zwarte vrouw, die in de rol van adjunct-secretaris kwam, het gewicht dat daarmee gepaard ging. De verantwoordelijkheid die daarbij hoorde. De mensen die jarenlang geen middelen van USDA hebben kunnen krijgen. Door de geschiedenis die dat heeft gehad op boeren en landeigenaren en mensen die in plattelandsgemeenschappen wonen, wist ik dat ik een verantwoordelijkheid had, ‘legde Bronaugh uit in een interview met CNN.

“Toen ik binnenkwam, wist ik dat er veel werk aan de winkel was en dat ik die toewijding echt moest waarmaken, niet alleen voor iedereen die USDA bedient, maar specifiek als een stem voor mensen die het gevoel hadden dat ze niet hadden gehad een stem die vertegenwoordigd was in hun interacties met de USDA. Het was mijn verantwoordelijkheid om dat te dragen.”

Bronaugh, geboren en getogen in Petersburg, Virginia, door opvoeders, had aanvankelijk de ambitie om zelf opvoeder te worden en behaalde een bachelordiploma in onderwijs aan de James Madison University.

Maar na het behalen van een masterdiploma en een doctoraat in het beroepsonderwijs aan Virginia Tech, stapte ze in de landbouw toen ze een baan aannam als 4-H-uitbreidingsspecialist aan de Virginia State University, een historisch zwarte hogeschool en universiteit. Ze werd ook decaan van het College of Agriculture aan de Virginia State University en was uitvoerend directeur van het Center for Agriculture Research, Engagement and Outreach van de universiteit.

In mei 2018 werd ze benoemd tot commissaris van het Virginia Department of Agriculture and Consumer Services en schreef ze geschiedenis als de eerste zwarte vrouw in de functie. Ze werd in mei 2021 bevestigd in haar huidige rol.

Bij USDA leidde Bronaugh internationale landbouwhandelsmissies in het Verenigd Koninkrijk en landen in Oost-Afrika om Amerikaanse landbouwbedrijven en -organisaties te helpen de export- en handelsrelaties te versterken.

Ze hielp ook bij het creëren van een hoofdbureau voor diversiteit en inclusie binnen het kantoor van de secretaris en heeft zich gericht op het diversifiëren van het personeelsbestand van USDA, dat in de loop van haar ambtstermijn een lichte toename heeft gezien in het aantal gekleurde werknemers. Volgens USDA-gegevens is 73% van de USDA-medewerkers blank, 28% zijn gekleurde medewerkers en 11% is zwart. Vijfenveertig procent van de medewerkers van USDA is vrouw.

Alleen al haar aanwezigheid op de afdeling was inspirerend voor huidige en voormalige Black USDA-medewerkers, waaronder Shirley Sherrod, die directeur plattelandsontwikkeling van de USDA in Georgia was voordat ze in 2010 onder controversiële omstandigheden werd verdreven.

“Het feit dat zij de eerste zwarte vrouw is die de functie bekleedt, betekent veel voor ons. Het geeft ons hoop voor de toekomst”, vertelde Sherrod, die ook lid is van de Equity Commission, aan CNN. “Als je naar het Amerikaanse ministerie van landbouw kijkt en kijkt naar alle acties die we hebben ondergaan als zwarte mensen die probeerden de programma’s te krijgen die voor iedereen beschikbaar hadden moeten zijn, om er toegang toe te krijgen en het gevoel te hebben dat ze eerlijk werden geïmplementeerd – om eigenlijk iemand op de tweede plaats hebben … echt helpen om dat te overzien en een stem hebben op plaatsen waar we normaal niet de kans krijgen om te zijn, alleen voor mij betekende veel.

Terwijl Bronaugh zich voorbereidt om het bureau te verlaten, zal een van haar laatste opdrachten zijn om het tussentijdse rapport van de Equity Commission over haar bevindingen op dinsdag vrij te geven. bij USDA. Ze zei dat er geen tijdschema is waarop het bureau zal beginnen met het implementeren van de aanbevelingen, maar ze hoopt dat het onmiddellijk zal gebeuren. Indien bevestigd door de Senaat, zou Small later dit jaar de taak krijgen om de definitieve aanbevelingen van de commissie aan minister van Landbouw, Tom Vilsack, voor te leggen.

“Het is enorm voor mij geweest om de Equity Commission tot een reeks tussentijdse aanbevelingen te krijgen”, zei Bronaugh. “Dat zal ons de kans geven om te kijken naar, weet je, waar we discretie hebben, waar we autoriteit hebben en waar we middelen hebben om onmiddellijk enkele van de historische ongelijkheidsproblemen hier aan te pakken, zijn USDA.”

Deze kop is bijgewerkt.