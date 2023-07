Im Jahr 2023 gibt es eine Flut an neuen faltbaren Telefonen. Das auf den Markt gebrachte Motorola Razr Plus beweist, dass das dritte Mal den Reiz ausmacht (zumindest in den USA). Das 1.799 US-Dollar teure Google Pixel Fold beginnt mit der Auslieferung an Kunden. Und Samsung kündigte an, dass es Ende des Monats ein Unpacked-Event geben wird, bei dem wir voraussichtlich das Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 sehen werden.

OnePlus kündigte an, noch in diesem Jahr ein faltbares Gerät auf den Markt zu bringen, womit Apple der einzige große US-Telefonhersteller ohne faltbares Gerät ist. Und außerhalb der USA haben Huawei und Xiaomi auch faltbare Telefone im Angebot.

All dies lässt eine offensichtliche Frage offen: Wo ist Apples faltbares iPhone?

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro sind 10 Monate alt und trotz Gerüchten und Spekulationen hat das Unternehmen nicht bestätigt, ob sich ein faltbares iPhone in der Entwicklung befindet. Dies ist besonders merkwürdig, da Samsung sein Angebot an faltbaren Telefonen weiter verfeinert, wie beispielsweise mit der letztjährigen Veröffentlichung des Galaxy Z Flip 4 und des Galaxy Z Fold 4.

Da wir bis zur Ankündigung nicht sicher wissen werden, ob wir ein iPhone Fold oder ein iPhone Flip bekommen werden, möchte ich anhand aller Informationen, die wir darüber wissen, wie das funktioniert, aufschlüsseln, was Apple für die Herstellung seines ersten faltbaren Geräts benötigen würde Das Unternehmen entwirft, baut und vermarktet seine Hardware.

Apple äußert sich nicht zu zukünftigen Produkten

Als Erstes ist zu bedenken, dass Apple Produkte erst dann ankündigt, wenn sie fertig sind. OK, da war das AirPower kabelloses Ladepad. Aber ansonsten wird Apple uns nicht sagen, dass es an einem faltbaren iPhone arbeitet oder Gerüchte bestätigen.

Als nächstes positioniert Apple Produkte typischerweise als Lösung für ein Problem und betont dabei Qualität und Innovation.

Das Galaxy Z Fold scheint weniger eine Antwort auf ein Problem zu sein, sondern eher ein „Sehen Sie sich diese technische Zauberei an, was können wir damit machen?!“ Und der coole Faktor, so genial er auch ist, geht zu Lasten der Funktionen, die wir von normalen Telefonen erwarten, einschließlich Akkulaufzeit, Ergonomie, Softwareerfahrung und Preis. Das Galaxy Z Flip löst das Problem der Portabilität, weist jedoch einige der gleichen Nachteile wie das Fold auf, insbesondere hinsichtlich der Akkulaufzeit und der Kameraqualität.

Fairerweise muss man sagen, dass das Galaxy Z Fold 3 einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht hat, indem es seinen großen Hauptbildschirm übernommen und Unterstützung für den S Pen-Stift von Samsung hinzugefügt hat. Und der verbesserte Flex-Modus des Z Fold 4 für Apps scheint den Ausschlag zu geben und das Fold nützlicher als nur cool zu machen.

Welches Problem würde es lösen, wenn Apple ein faltbares iPhone herausbringen würde? Könnte es ein iPhone Flip sein, das das iPhone 13 Mini ersetzt und Ihnen einen großen Bildschirm bietet, der immer noch in die Hosentasche passt? Oder wäre es ein iPhone Fold – eher wie ein iPad Mini, das sich in der Mitte zusammenfalten lässt, wodurch seine geschlossene Größe eher der des iPhone 13 Pro Max ähnelt? Oder werden wir ein Design sehen, das es noch nicht gibt? Wie wäre es mit einer iPhone-Rolle, wo die Der Bildschirm lässt sich wie ein expandierender Fensterrollo ausrollen? Hier kommen Gerüchte auf den Plan.

Warum braucht Apple ein faltbares iPhone? Welches Problem löst es? Celso Bulgatti/CNET

Gerüchte über das iPhone Fold

Bereits im Januar 2021 schrieb Mark Gurman für Bloomberg, dass Apple „mit der frühen Arbeit an einem iPhone mit faltbarem Bildschirm begonnen hat, einem potenziellen Konkurrenten zu ähnlichen Geräten von Samsung.“

Und im Mai dieses Jahres sagte Analyst Ming-Chi Kuo, wie MacRumors berichtete, dass „Apple wahrscheinlich im Jahr 2023 ein faltbares iPhone mit einem flexiblen 8-Zoll-QHD-Plus-OLED-Display auf den Markt bringen wird.“ Er revidierte seine Vorhersage in einem Tweet im vergangenen April, um zu sagen, dass es möglicherweise 2025 dauert, bis es ein Gerät mit faltbarem Bildschirm von Apple gibt. Es ist auch erwähnenswert, dass Kuos Tweet vom 1. April stammte, was bedeutet, dass es sich um einen Aprilscherz gehandelt haben könnte.

Sowohl Gurman als auch Kuo haben eine hervorragende Erfolgsbilanz, wenn es um Apple-Gerüchte geht. Wenn diese Berichte also stimmen, werden wir im Jahr 2025 ein faltbares iPhone sehen. Es wird etwa die Größe eines iPad Mini haben und sich in der Mitte zusammenfalten lassen. Ende der Geschichte. Aber warte.

So bauen Sie ein faltbares iPhone

Bevor Apple ein faltbares iPhone herstellt, muss es etwas herausfinden Wie um ein faltbares iPhone herzustellen. Das Forschungsunternehmen Omdia berichtet, dass im Jahr 2021 11,5 Millionen faltbare Telefone ausgeliefert wurden. Apple verkauft jedes Jahr Hunderte Millionen iPhones. Wenn es also ein faltbares iPhone herstellt, muss es sicher sein, dass es die Telefone in der gleichen Qualität und in einer ausreichend hohen Menge herstellen kann, um die Nachfrage zu befriedigen. Wenn Apple eine radikale Hardware-Änderung vorstellt – wie das iPhone 6 Plus von 2014 und seinen größeren Bildschirm –, sind diese Modelle bei der Markteinführung oft schwer zu finden, weil sie schnell ausverkauft sind. Manchmal erhalten sie ein späteres Veröffentlichungsdatum, wie wir bei der Einführung des iPhone 12 Mini und 12 Pro Max gesehen haben.

Dann ist da noch die physikalische Komplexität, die berücksichtigt werden muss. Bei faltbaren Telefonen gibt es zahlreiche mechanische Teile, die versagen oder verschleißen können, etwa Scharnierkomponenten, die Staub fernhalten, und die verschiedenen Schichten hinter dem Faltbildschirm. Als Journalisten Testgeräte des ursprünglichen Galaxy Fold testeten, wurde das Gerät tatsächlich von Scharnier- und Displayfehlern geplagt. Das war natürlich vor Jahren und Samsung hat diese Probleme inzwischen behoben. Aber es zeigt, was mit Produkten der ersten Generation passieren kann.

Wenn ein faltbares iPhone in Arbeit ist, wird Apple wahrscheinlich sein Design erneuern, um die Anzahl der beteiligten Teile und Mechanismen zu minimieren, was die Wahrscheinlichkeit verringern sollte, dass die Telefone aufgrund eines Bruchs ausfallen. Das Unternehmen aus Cupertino kann in diesem Bereich auf eine hervorragende Erfolgsbilanz zurückblicken.

Als Apple das iPhone 7 herausbrachte, ersetzte es den Home-Button durch einen falschen Home-Button, sodass es ein mechanisches Teil weniger gab, das möglicherweise kaputt gehen könnte. Und wenn Sie jemals ein MacBook besessen oder verwendet haben, wissen Sie, dass Apple in puncto Scharnierdesign und Zuverlässigkeit führend ist. Apple verkauft auch AppleCare Plus, seinen Service für Reparaturen und Support – und umfasst eine globale Infrastruktur zu dessen Unterstützung – was dazu beitragen könnte, Sorgen über Probleme oder Unfallschäden zu lindern.

Apples iPad OS wurde von iOS getrennt, teilweise um noch größere Bildschirme wie diesen zweiten Monitor in der Betaversion von iPad OS 16 unterzubringen. Apple/Screenshot von CNET

iOS und iPadOS müssten überarbeitet werden

Und dann ist da noch die Software. One UI, wie Samsung seine Version von Android nennt, ist wohl der am meisten unterschätzte Aspekt des Galaxy Z Flip und Z Fold. Diese neuen Designs müssten gleichzeitig alle Dinge tun, die wir von aktuellen Telefonen erwarten, und gleichzeitig neue Funktionen schaffen, die die Vorteile ihrer Faltbildschirme nutzen. Außerdem müssten sie all diese Dinge fehlerfrei und ohne Fehler oder Probleme erledigen. Und wenn Google das Pixel Fold auf den Markt bringt, erwarte ich eine noch bessere Android-Unterstützung für faltbare Geräte.

Den Flex-Modus der Galaxy-Handys gibt es beispielsweise schon seit Jahren. Wenn Fold oder Flip in eine L-Form gefaltet werden, wie bei einem Mini-Laptop, verschiebt die Software im Wesentlichen eine App in die obere Hälfte des Bildschirms, während die Funktionalität unten bereitgestellt wird. Klingt cool und voller Möglichkeiten, oder?

Nun, bis zu diesem Jahr war diese Funktionalität eingeschränkt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie beim Samsung Z Flip 4 und Z Fold 4 die untere Hälfte des Bildschirms im Flex-Modus in Touchpads verwandeln können. Das Unternehmen zeigt nun einen zusätzlichen Vorteil der Faltung.

Das Galaxy Z Flip 3 im Flex-Modus. Sarah Tew/CNET

Ich würde mir noch mehr Software wünschen, die für faltbare Telefone optimiert ist. Und ich gehe davon aus, dass Apple vor den gleichen Herausforderungen stehen wird wie Samsung, insbesondere bei der Anpassung von iOS und iPadOS.

In den letzten Jahren sind iOS und iPadOS auseinandergedriftet, da Apple mehr iPad-spezifische Funktionen entwickelt hat, die auf einem iPhone keinen Sinn ergeben würden. Ein faltbares iPhone, insbesondere im Stil eines Galaxy Z Fold 4, würde eine Wiedervereinigung der beiden Betriebssysteme erfordern. Oder Apple müsste eine neue Softwareplattform entwickeln, die zwischen einem Tablet- und einem Telefonmodus wechseln kann.

Apple würde wahrscheinlich eine einzigartige Softwarefunktion entwickeln (denken Sie an iMessage oder den Porträtmodus), um sein faltbares Telefon von dem abzuheben, was alle anderen tun.

Wie viel würden Sie für ein faltbares iPhone bezahlen?

Falttelefone sind nicht billig. Das Galaxy Z Fold 4 beginnt bei 1.800 US-Dollar und das Galaxy Z Flip 4 bei 1.000 US-Dollar. Und es ist keine Überraschung, dass die Preise für Apple-Produkte bereits am oberen Ende liegen. Wenn also ein iPhone 14 Pro, das sich nicht in der Mitte zusammenfalten lässt, bereits 1.000 US-Dollar kostet, wie hoch wäre dann der Preis für eines, das sich zusammenfalten lässt?

Damit ein faltbares iPhone erfolgreich sein kann, müsste Apple ein problemlösendes Design entwickeln, die Produktion ohne Qualitätseinbußen skalieren und Hardware sowie Software entwickeln, die das Beste aus der faltbaren Konstruktion herausholen. Der Preis müsste ebenfalls Premium sein, aber nicht zu hoch.

Wo ist also das faltbare iPhone? Noch im Ofen.