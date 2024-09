Startpagina Politiek

Van: Kilian Beck

Tagelang houdt Selenskyj signalen „Belegeringsplan“ voor de Oekraïne-Krieg onder Verschluss. De VS speelden een geweldige Rolle. Biden zal het plan binnenkort in praktijk zien.

Washington DC – Tijdens het bezoek van de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj aan de Amerikaanse presidenten Joe Biden en de Amerikaanse president Kamala Harris in Washington DC: Im Gepäck hat Selenskyj signaleerde het „Siegesplan“, de Oekraïense Krieg zijn soll. Medio september kon Selensky zijn „Siegesplan“ in de oorlog aan het einde van het jaar aankondigen. Dat de VS een speciale rol speelt, is Biden de eerste die het plan met Selensky bespreekt. In het kader van de VN Vollversammlung ließ Selenskyj allthings durchblicken, was ihm vorschwebt.

De Oekraïne heeft de Unterstützung des Westens verlaten. De Oekraïense president Selenskyj heeft nu Hilfe van Biden bedankt voor zijn “Belegeringsplan”. © IMAGO/Adam Schultz/Witte Huis

„We zullen blijven kijken naar president Selenskyj, onze nieuwe ervaringen met onze plannen en onze vrienden tijdens deze gesprekken“, zei Bidens spreker Karine Jean-Pierre Anfang der Woche. Biden zal door Selensky worden aangemoedigd om de „jongste ontwikkelingen in het Schlachtfeld“ te bespreken en de steun van de VS voor Kiev in de Oekraïne-Krieg te versterken.

Tijdens ontmoetingen met Harris en Biden: Selenskyj presenteert “Plan B” voor het einde van de Oekraïne-Krieges

Bisher, omdat we blij zijn met de omgeving van de vliegtuigen. „Het gezamenlijke plan is gebaseerd op een succesvolle relatie met onze partner, die onvergetelijk zal zijn tussen oktober en december. „Dan zal het plan functioneren“, zei Selensky in september tijdens een persconferentie met EU-commissaris Ursula von der Leyen in Kiev. Welches Kriegsergebnis daar als Sieg dat wil, zei hij van niet.

De staatshoofd verliet in november met lege handen zijn huis voor twee internationale vakanties. Sindsdien zijn de voorbereidingen voor een “Schlusspunkt im Krieg” in gang gezet. Kiev zou zich immers moeten voorbereiden op een „Plan B“, dat „Plan A“ zal bevatten, dat de Russische inval in de Duitse inval in Oekraïne en sancties tegen Rusland zal voorkomen.

Baerbock: Oekraïne-Krieg moet met veiligheidsgaranties eindigen – Selenskyj zal Frieden erzwingen

Oekraïense media worden geïnformeerd over de omgeving rond de presidenten, wat betekent dat de omgeving van de vliegtuigen zal blijven groeien, dat er een internationale omgeving zal ontstaan ​​en dat de omgeving zich in Rusland volledig zal ontwikkelen. Selenskyj wolle auf der im Vorfeld der Friedenskonferenz in der Schweiz in juni, aufgestellten Friedensformel beharren. Deze herstelbetalingen in Rusland in de Oekraïne, de herstelbetalingen en de Verfolgung von Kriegsverbrechen. Rusland moet bereid zijn om “weg te komen”, zei Selenskyj in de Sitzung des UN Security Rates at the Service (24 september).

In deze situatie is de federale minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Grüne), die de veiligheid voor Oekraïne garandeert, belangrijk. In Oekraïne wordt Beobachter davon aus, dass sterft ebenfalls Teil von Selenskyjs Plan sein wird.

Am Donnerstag stelt zich ten doel de Selensky en Mitgliedern US-Kongresses op het programma te betrekken. De media zullen worden gevolgd door Selensky wanneer in de VS de tijd aanbreekt om de Republikeinse presidentskandidaten Donald Trump te ontmoeten. Het Amerikaanse portaal Politiek Bericht over alle dingen, dat is een eenvoudige zaak die u kunt genieten met gemak evenals unwahrscheinlich gelte. De Portal is geschreven onder toezicht van een van de medewerkers van Trump’s Wahlkampfteam, wat betekent dat de termijn zal worden vervuld. (kb met dpa)