Raab, der ebenfalls beim Interview dabei war, verteidigte sich grinsend: „Wir konnten euch wirklich nichts verraten“, erklärte er. „Weil es so schwierig war, das alles geheim zu halten.“ Halmich Details zu verraten, sei angesichts der vielen Gerüchte, die im Umlauf seien, „zu gefährlich“ gewesen; man wolle nicht, dass vorher etwas vom TV-Comeback an die Öffentlichkeit käme. Geheimhaltung habe bei dem RTL-Projekt oberste Priorität.

Halmichs Kritik an Raab ist nicht überraschend. Im Vorfeld hatte Halmich bereits bunte.deInterview: „Boxen macht keinen Spaß, man steigt nicht einfach so in den Ring, da kann schon mal Blut fließen, man kann sich schnell eine Schnittwunde über den Augen holen. Aber Stefan ist ein Kämpfer, der nicht so gut verlieren kann, das hat man bei ,Schlag den Raab‘ immer wieder gesehen.“

Auf Instagram beschwerte sie sich zudem, dass „sie aus allem ein großes Geheimnis machen“. „So etwas mache ich nicht.“ Zudem postete sie eine Waage mit ihrem aktuellen Kampfgewicht.

Für sie sei der dritte Kampf gegen Raab ihr allerletzter Boxkampf gewesen, betonte Halmich gegenüber bild.deSie beendete ihre Profikarriere im Jahr 2007.