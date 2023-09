Jets-Quarterback Aaron Rodgers zeigte nach einer Achilles-Verletzung „die ganze Bandbreite an Emotionen“.

CNN

Aaron Rodgers, Quarterback der New York Jets, beschrieb in seinem wöchentlichen Interview mit „The Pat McAfee Show“ seine Saisonende-Verletzung, die ein seiner Meinung nach aufregendes Debüt im Team schnell beendete.

Rodgers, der sich am Montagabend in seinem ersten Spiel mit seinem neuen Team nach 18 Saisons bei den Green Bay Packers einen Achillessehnenriss zugezogen hatte, sagte, er habe die „Skala der Emotionen“ durchlaufen.

„Montag war ein fantastischer Starttag“, sagte Rodgers am Freitag. „Toller Abend, mit der Flagge auf dem Feld zu laufen, elektrisierend … Und dann wurde es mit Sicherheit einer der härtesten 24-Stunden-Strecken, die ich je in meinem Leben hatte. Viel Traurigkeit, viele Tränen, viel dunkle Frustration und Wut, die ganze Bandbreite an Emotionen. Doch dann ging am nächsten Tag die Sonne auf.“

Rodgers sagte McAfee, er wisse das Ausmaß seiner Verletzung schon vor den Ergebnissen seiner MRT, sagte aber, dass er während seiner Genesung von seinen Zweiflern angetrieben werde.

„Noch vor einem MRT wusste ich, was passiert ist. Ich wusste, dass ich mir die Achillesferse gerissen hatte“, sagte Rodgers.

„Ich denke, was ich sagen möchte, ist: ‚Gib mir die Zweifel.‘ Gib mir die Zweifel, gib mir die Zeitpläne, gib mir alles, was deiner Meinung nach passieren kann, sollte oder wird, denn alles, was ich brauche, ist dieses kleine zusätzliche Prozent Inspiration. Das ist alles was ich brauche. Geben Sie mir also Ihre Zeitpläne, geben Sie mir Ihre Zweifel, geben Sie mir Ihre Prognosen und beobachten Sie dann, was ich tue.“

Der 39-Jährige wurde von Buffalo Bills Edge Rusher Leonard Floyd entlassen und erlitt einen kompletten Riss seiner linken Achillessehne – sehr zur Enttäuschung der NFL-Fans.

Rodgers, der sich einer Operation unterzog, wurde am Freitag nicht nach dem Kunstrasen im MetLife Stadium gefragt und ob dieser eine Rolle bei seiner Verletzung gespielt habe.

Daten aus den letzten acht Jahren zeigen, dass es keinen Unterschied in der Rate von Achillessehnenverletzungen auf Naturrasen und synthetischen Oberflächen gibt, sagte Jeff Miller, Executive Vice President für Kommunikation, öffentliche Angelegenheiten und Politik sowie Gesundheit und Sicherheit der NFL, während einer virtuellen Pressekonferenz Dienstag.

Rodgers‘ Backup, Zach Wilson, füllte die Quarterback-Lücke und führte das Team zu einem 22:16 Overtime-Sieg über die Bills, nachdem der ungedraftete Rookie-Wide-Receiver Xavier Gipson einen Punt aus 65 Yards für einen Walk-Off-Touchdown zurückgab.

Die Reaktion auf Rodgers‘ Verletzung in den sozialen Medien war voller Emotionen, und viele Jets-Fans trauerten um den Verlust des Spielers, von dem sie dachten, dass er ein letztes Stück in einem Super-Bowl-Gewinnerteam sein könnte. ESPN-Moderator und Jets-Fan Mike Greenberg sagte am Dienstag, die emotionale Achterbahnfahrt der letzten sechs Monate mache dies zu einem so schmerzhaften Moment.

„Ich möchte heute mehr als jeder andere wütend sein, aber die Realität ist, dass manchmal Dinge einfach passieren. „Es gibt wirklich niemanden, auf den man böse sein kann“, sagte Greenberg in „Get Up“. „Fußball ist von Natur aus ein gewalttätiges und gefährliches Spiel, Verletzungen passieren zu 100 % und man muss nur hoffen, dass die eigene Mannschaft, wenn man ein Fan ist, nicht die Saison ist, die durch eine Verletzung zerstört wird.“

Bevor er in der Offseason gehandelt wurde, verbrachte Rodgers die ersten 18 Saisons seiner NFL-Karriere bei den Green Bay Packers, wo er das Team 2011 zu einem 31:25-Sieg im Super Bowl XLV führte.

Rodgers gewann MVP-Auszeichnungen in den Jahren 2011, 2014, 2020 und 2021 und stellte im Laufe der Jahre zahlreiche Rekorde für seine Genauigkeit und Termintreue auf.