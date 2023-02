Toen hem werd gevraagd naar details over hoe de fusie de prijzen zou kunnen verlagen, zei Hayes dat tarieven een “functie van capaciteit” zijn en dat Spirit-vluchten de stoelconfiguratie van JetBlue zullen overnemen. Hoewel dat minder stoelen betekent, voerde hij aan dat klanten nog steeds zouden besparen omdat vliegtuigen in de nieuwe, gecombineerde luchtvaartmaatschappij meer tijd in de lucht zullen doorbrengen en minder tijd op de grond.

“Een van de voordelen van het samenbrengen van deze twee luchtvaartmaatschappijen is dat we het gebruik van de luchtvaartmaatschappij kunnen vergroten”, aldus Hayes. “Je hebt meer opties om die volgende route te vliegen om de duur van de dag dat je vliegt te vergroten.”

Christie erkende dat de tarieven op sommige routes zouden kunnen stijgen als de fusie wordt goedgekeurd. Maar hij voerde aan dat de nieuwe luchtvaartmaatschappij in het algemeen zou leiden tot lagere tariefkosten.

Tarieven zijn “gebaseerd op boekingspatronen die op dat moment plaatsvinden. Dus je zou waarschijnlijk individuele omstandigheden kunnen afleiden waarin je kleine veranderingen in het tarief kunt zien, ‘zei Christie. “Maar wat belangrijker is om op te focussen, is het totale effect van de grotere luchtvaartmaatschappij,” zei hij. “Ik denk dat honderden miljoenen dollars zullen worden bespaard.”

Maar omdat de gecombineerde luchtvaartmaatschappij uiteindelijk stoelen zal schrappen, zijn ambtenaren van het ministerie van Justitie er niet van overtuigd dat het nieuwe bedrijf niet gedwongen zal worden om de prijzen te verhogen om die verliezen goed te maken, zeiden mensen met kennis van zaken.

DOJ’s beslissing volgt binnenkort

DOJ heeft iets meer dan een week om een ​​laatste beslissing te nemen over het al dan niet aanklagen. De partijen waren eerder een deadline van 28 februari overeengekomen, maar een van de mensen die bekend zijn met de zaak zegt nu dat die datum naar verwachting zal verschuiven. Hayes merkte donderdag ook op dat die overeenkomsten altijd verlengd kunnen worden.

Hij voegde eraan toe dat JetBlue ook in gesprek is geweest “met een aantal staat (procureurs-generaal). En hij zei ook dat er “de komende twee weken een zeer aanzienlijke hoeveelheid politieke tweeledige steun zal zijn voor deze transactie.” Hayes weigerde commentaar te geven op specifieke ontmoetingen met de DOJ.

Het argument van de bedrijven voor DOJ is in wezen dat ze moeten fuseren om te kunnen concurreren met de vier grote luchtvaartmaatschappijen, Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines. Eenmaal samengevoegd, zou de nieuwe entiteit de vijfde grootste zijn, achter die groep.

DOJ-antitrusthoofd Jonathan Kanter, die een agressief mandaat heeft om het maken van zakelijke deals te bestrijden, zal dat argument waarschijnlijk niet geloven.

Kanter heeft zich echter teruggetrokken uit de zaak omdat zijn voormalige advocatenkantoor, Paul Weiss, volgens een van de mensen Spirit vertegenwoordigt. Dat zou de beslissing in de handen van zijn plaatsvervanger, Doha Mekki, laten en in de praktijk zou het weinig impact hebben.

Een DOJ-woordvoerder reageerde niet onmiddellijk voor commentaar.

Hayes heeft de afgelopen twee weken meerdere keren gezegd dat de bedrijven van plan zijn om, indien nodig, voor de rechtbank te vechten voor hun deal.

Aanbod van luchtvaartmaatschappijen om de skids te smeren

Om de zorgen van DOJ weg te nemen, heeft JetBlue aangeboden om alle activiteiten van Spirit op Newark Liberty International Airport, LaGuardia Airport en Boston Logan International Airport te verkopen, evenals vijf slots op Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.

Die werden geplukt te midden van DOJ-zorgen dat JetBlue’s Northeast Alliance met American Airlines de concurrentie en de keuze van de consument vermindert, zei JetBlue Senior Vice President of Government Affairs Robert Land.

Land zei dat de bedrijven in “vergevorderde” gesprekken zijn met potentiële kopers voor alle activa die te koop staan, eraan toevoegend dat de vier grootste luchtvaartmaatschappijen geen deel uitmaken van de afstotingsbesprekingen.

Momenteel ligt er geen aanbod om de alliantie op te geven, dat de DOJ vorig jaar voor de rechtbank heeft aangevochten en momenteel wacht op een uitspraak van een federale rechter in Boston.

“Laten we afwachten wat het oordeel van de rechter is. Als we de NEA verliezen, klopt, is de NEA van tafel,’ zei Hayes, ‘als we de NEA winnen, hebben we de NEA gewonnen omdat het pro-competitie is. Eerlijk gezegd kunnen we een aantal door American aan ons verhuurde slots gebruiken om JetBlue te helpen groter te worden.”