Jesuitenkünstler hat Ministeriumsschnitt; Der Vatikan klagt nicht

VATIKANSTADT (AP) – Der Vatikan geriet am Dienstag unter Druck, um zu erklären, warum er einen berühmten jesuitischen Künstler nicht strafrechtlich verfolgte und seinen Befehl lediglich erlaubte, den Dienst des Priesters einzuschränken, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er habe seine Autorität über erwachsene Frauen missbraucht.

Die Jesuiten, derselbe Orden, dem auch Papst Franziskus angehört, gaben in einer diese Woche veröffentlichten Erklärung bekannt, dass das Dikasterium für die Glaubenslehre des Vatikans festgestellt habe, dass die Verjährungsfrist abgelaufen sei, und den Fall gegen Pfarrer Marko Ivan Rupnik eingestellt habe.

Mosaike von Rupnik, einem gebürtigen Slowenen, der einem offiziellen vatikanischen Künstler so nahe wie möglich kommt, schmücken die Basilika von Lourdes, eine Kapelle im Apostolischen Palast und Kirchen auf der ganzen Welt.

Indem sie präzisierten, dass Rupnik nicht des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigt wurde, gaben die Jesuiten an, dass er wegen sexueller Verbrechen mit Erwachsenen beschuldigt wurde, an denen der Beichtstuhl beteiligt war, da dies die anderen Arten von kanonischen Verbrechen sind, die normalerweise in den Zuständigkeitsbereich des Dikasteriums fallen.

Die Jesuiten präzisierten die Art der Anschuldigungen gegen ihn nicht, nur um zu sagen, dass sie die Art und Weise betrafen, wie er seinen Dienst ausübte.

Die überwiegende Mehrheit dieser vom Dikasterium behandelten Fälle überschreitet oft die 20-jährige Verjährungsfrist im Kirchenrecht. Aber seit über einem Jahrzehnt verzichtet das Dikasterium regelmäßig auf die Frist, gerade weil die Opfer Zeit brauchen, um sich mit ihrem Missbrauch abzufinden und ihn zu melden.

Die eigenen Kirchennormen des Heiligen Stuhls, die letztes Jahr aktualisiert wurden, besagen ausdrücklich, dass die Verjährungsfrist für die schwersten kirchlichen Verbrechen aufgehoben werden kann, obwohl Beobachter festgestellt haben, dass solche Ausnahmen immer seltener vorkommen.

Rupniks Mosaikarbeiten finden sich an der Fassade der Basilika von Lourdes, dem Marienwallfahrtsort in Südfrankreich, der vatikanischen Kapelle Redemtoris Mater im Apostolischen Palast und dem Johannes-Paul-II-Institut in Washington.

Im Juli 2021 führte er ein ausführliches Fernsehinterview mit Vatican News, um die Inspiration hinter dem Logo zu erklären, das er für das Weltfamilientreffen des Vatikans entworfen hatte.

In der Erklärung der Jesuiten heißt es, der Vatikan habe 2021 eine Beschwerde gegen Rupnik erhalten, und die Jesuiten hätten einen externen Ermittler ernannt, der dem Dikasterium Bericht erstattete, das den Fall dann im Oktober 2022 abschloss, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war.

Der italienischsprachige Blog Silere Non Possum stellte fest, dass Papst Franziskus Rupnik am 3. Januar dieses Jahres zu einer Audienz empfing, also während gegen ihn ermittelt wurde. Der Blog berichtete auch über Kommentare einer namentlich nicht genannten Frau aus der Priestergemeinde, die sagte, sie habe erstmals 1995 angeblichen psychischen, physischen und spirituellen Missbrauch durch Rupnik gemeldet, aber es sei nichts passiert.

Kurt Martens, Kirchenrechtler an der Katholischen Universität von Amerika in Washington, sagte, es sei „seltsam“, dass der Vatikan die Verjährungsfrist nicht aufgehoben und eine ordnungsgemäße Untersuchung durchgeführt habe. Martens sagte, ein solcher Verzicht würde zweifelsfrei klarstellen, dass ein renommierter Jesuit keine Vorzugsbehandlung von einem Vatikan mit einem jesuitischen Papst, einem jesuitischen Präfekten des Dikasteriums und einem jesuitischen Staatsanwalt erhalte.

„Warum verfolgen Sie das nicht?“ fragte er und betonte, dass er die Einzelheiten des Falles nicht kenne. „Warum bringen Sie das nicht zu Ende? In einem solchen Fall ist es besser, wenn Sie ihn vor Gericht bringen können.“

Am Dienstag zu dem Fall befragt, verwies der Sprecher des Vatikans Fragen an die Jesuiten. In der Erklärung sagten die Jesuiten, dass, obwohl Rupniks Fall im Oktober abgeschlossen wurde, die Vorsichtsmaßnahmen, die sein Vorgesetzter seinem Ministerium während der Untersuchung auferlegt hatte, weiterhin in Kraft blieben.

Unter diesen Maßnahmen darf Rupnik keine Beichte mehr hören, geistliche Führung anbieten oder geistliche Exerzitien leiten und muss eine ausdrückliche Genehmigung für öffentliche Auftritte einholen.

Nicole Winfield, The Associated Press