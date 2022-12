Jessie James bestreitet, die schwangere Frau Bonnie Rotten betrogen zu haben – Hollywood Life

Galerie ansehen





Jesse Jamesder ehemalige Ehemann der Schauspielerin Sandra BullockEr brach sein Schweigen und bestritt, seine im fünften Monat schwangere Frau betrogen zu haben. Der Fernsehmoderator, der eine Vorgeschichte angeblicher Untreue hat, ging am Freitag, den 2. Dezember, auf sein Instagram, um darauf zu antworten Bonnie Rottdie ihn zwei Tage zuvor auf ihrer IG beschuldigte, „dabei damit beschäftigt zu sein, andere Frauen zu f**ken [she’s] schwanger.“ Neben einem Karussell mit Schnappschüssen des Ehepaars schrieb Jesse in einer seitdem gelöschten Nachricht per In Kontakt„Baby, ich habe dich nicht betrogen, ich schwöre!!“

„Es tut mir leid, dass wir in einen Streit geraten sind“, fuhr der Tierarzt von Spike TV fort. „Es tut mir leid, dass ich dich einen ‚Zurückgebliebenen‘ genannt habe, als wir gekämpft haben. Ich weiß, dass dich das nur noch wütender gemacht hat und nichts dazu beigetragen hat, die Situation zu verbessern. Es war aus der Reihe und kindisch und unreif. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Bitte wissen. Ich habe nie daran gedacht, dich zu betrügen. Ich habe nie versucht, dich zu betrügen. Ich hatte nie das Bedürfnis, dich zu betrügen. Du bist der Einzige, den ich will, für immer.“

Jesse fuhr fort, dass er und Bonnie „die ganze Zeit“ zusammen waren – sie heirateten im Juni 2022 nach seiner Scheidung von seiner vierten Frau. Alexis DeJoria, im Jahr 2020 – er hat nie „an irgendjemanden eine SMS geschrieben oder unangemessene DMs gesendet“. Er fügte hinzu: „Obwohl ich nichts Unangemessenes gesagt/getan habe, lag ich falsch, als ich einem Ex folgte und ihm eine SMS schrieb, nachdem du Montagabend gegangen warst. Ich dachte wirklich, wir wären fertig, und ich war so wütend und handelte aus Wut und Bosheit. Ich weiß, das hat dich verletzt, und es tut mir leid. Ich bin ihr nicht mehr gefolgt und werde sie nicht mehr kontaktieren.“

Zum Abschluss seiner emotionalen Botschaft schrieb Jesse: „Ich weiß, dass Sie schwanger sind, und ich weiß, dass Sie gerade eine schwere Zeit haben, und ich möchte die Dinge verbessern und alles tun, um Ihr Leben so gut wie möglich zu gestalten. Ich möchte positiv sein und alles mit uns regeln [sic]. Also, bitte wisse, dass ich aus meinen vergangenen Fehlern gelernt habe und ich werde alles tun, um dich glücklich zu machen und deine Liebe und dein Vertrauen zu gewinnen. Bitte komm nach Hause. Ich liebe dich.“

Am Mittwoch hatte Bonnie ihre Nachricht abgefeuert, in der sie Jesse des Betrugs beschuldigte, mit einem Haftungsausschluss darüber, wie sie vor Jesses philandering way “gewarnt” wurde, als er bekanntermaßen Oscar-Preisträgerin Sandra betrog, es zugab und behauptete, er bereue es nicht. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, seine Ex-Verlobte betrogen zu haben Kat von D und auch seine Ex-Frau Alexis. „Jeder kann über mich lachen, sich über mich lustig machen, was auch immer Sie sagen“, schrieb Bonnie. „Nichts wird mich schlechter fühlen lassen als das, was ich jetzt wirklich fühle. Ich hätte es besser wissen sollen, du bist in Ordnung.“