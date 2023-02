Deze Simpson-familiereünie is adembenemend.

Jessica Simpson plaatste een zeldzame familiefoto van zichzelf met zus Ashley Simpson en ouders Tine Simpson En Jo Simpson ter ere van Joe’s 65e verjaardag.

“Mijn mooie familie voor altijd samen”, schreef Jessica bij de kiekjes van 20 februari waarop de vier samen poseerden. “Ik ben trots op ons voor alles wat we onconventioneel hebben bereikt met pure eerlijkheid. Ik hou van jullie allemaal precies zoals je bent… onvoorwaardelijk, volledig, volledig, volledig en eindeloos. Gelukkige 65e verjaardag papa!!!”

Naast de foto met haar zus en ouders, deelde de ‘Irresistible’-zangeres een foto met echtgenoot Erik Johnson en hun dochter Max10, lachend met de jarige.

Zoals ze schreef: “Door jou bemind te worden heeft mijn leven een doelbewuste ziel gegeven 18-2-2023.”

Na 35 jaar huwelijk gingen Tina en Joe in 2013 uit elkaar, een ervaring die Jessica ertoe bracht voorzichtig te zijn met wie er in het leven van haar ouders was.