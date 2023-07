Stattdessen rät Jesse, der am 26. Juli beim Mountain Mixer-Event von TINCUP in Los Angeles anderen dabei helfen wird, durch Outdoor-Aktivitäten Kontakte zu knüpfen, den Stars von Bachelor Nation, aufgeschlossen zu sein und auf Dates zu gehen. Schließlich wissen sie nie, mit wem sie eine Verbindung aufbauen werden, während sie Rochen fangen oder etwas trinken gehen Wells Adams‚ Bar.

Und er deutete an, dass diese unerwarteten Paarungen diejenigen sein könnten, die man im Auge behalten sollte.

„Ich denke, die Leute zu Hause werden wirklich überrascht sein, wer sich am Ende zusammenschließt und wer diesen Sommer möglicherweise am Strand die Liebe findet“, teilte er mit. „Ich wette, dass es ein paar Paare gibt, die niemand kommen sah und die niemand am Anfang verbinden kann. (Zum Beispiel: ‚Auf keinen Fall werden es diese beiden Leute sein.‘) Und genau das passiert unweigerlich.“

Er weist darauf hin, dass dies in beiden Saisons, in denen er Gastgeber war, der Fall war Paradiesfügte er hinzu: „Wells und ich haben alle Hände voll zu tun, sagen wir es mal so.“