Jesse Marsch: Leeds entlässt Cheftrainer nach einem Jahr im Amt im Abstiegskampf der Premier League | Fußball Nachrichten

Jesse Marsch wurde nach einem Jahr im Amt als Cheftrainer von Leeds entlassen.

Marsch wurde mit dem Verein nur oberhalb der Abstiegszone aufgrund der Tordifferenz vor zwei Premier League-Begegnungen mit Manchester United in dieser Woche entlassen.

Der 49-Jährige wurde im Februar 2022 zum Nachfolger von Marcelo Bielsa ernannt und trug dazu bei, den Status des Vereins in der Premier League zu bewahren, der im Mai mit einem dramatischen Sieg am letzten Spieltag in Brentford gesichert wurde.

Marsch beaufsichtigte dann Ausgaben von mehr als 140 Millionen Pfund in den Transferfenstern im Sommer und Januar, aber Leeds befindet sich auf dem 17. Platz am falschen Ende der Tabelle.

Leeds hat angekündigt, dass Michael Skubala, Paco Gallardo und Chris Armas das Team trainieren werden, bis ein Ersatz für Marsch gefunden ist, auch für das Premier-League-Spiel bei Manchester United am Mittwoch.

Skubala wurde 2022 zum U21-Cheftrainer des Vereins ernannt, Gallardo ist der Entwicklungstrainer, und Armas kam im Januar hinzu, nachdem er zuvor bei Man Utd gearbeitet hatte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte des Premier-League-Spiels zwischen Nottingham Forest und Leeds – Marschs letztes verantwortliches Spiel



Marschs letztes verantwortliches Spiel war die 0:1-Niederlage in Nottingham Forest am Sonntag, wodurch die sieglose Serie in der Premier League auf sieben Spiele verlängert wurde.

Leeds bestätigte auch, dass die Trainer Rene Maric, Cameron Toshack und Pierre Barrieu den Verein ebenfalls verlassen haben.

„Wir möchten Jesse und seinen Mitarbeitern im Hinterzimmer für ihre Bemühungen danken und ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen“, sagte Leeds in einer Erklärung.

„Der Prozess zur Ernennung eines neuen Cheftrainers ist im Gange und wir werden die Fans in den kommenden Tagen weiterhin auf dem Laufenden halten.“

Nach der Niederlage am Sonntag gegen Forest in seinem letzten Interview nach dem Spiel als Leeds-Chef sagte Marsch Sky Sports: „Ich bin frustriert und enttäuscht.

„Ich muss einen Weg finden, mehr aus der Gruppe herauszuholen. Ich muss sicherstellen, dass wir uns nicht selbst bemitleiden. Wir müssen einen Weg finden, stark zu bleiben und weiterzumachen. Aber ich übernehme die Verantwortung. Das habe ich.“ um einen Weg zu finden, mehr aus uns herauszuholen, um sicherzustellen, dass wir sie nicht verlieren, wenn wir an der Spitze der Spiele stehen.

„Es fühlt sich an, als würde es sich in die richtige Richtung bewegen, aber es ist nicht genug. Wir müssen mehr daraus machen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Sehen Sie sich Marschs letztes Interview als Cheftrainer von Leeds nach der 0: 1-Niederlage am Sonntag gegen Nottingham Forest in der Premier League an



Könnte Corberan Marsch in Leeds ersetzen?

Tim Thornton, Senior Reporter von Sky Sports News:

„Der einzige Name, der im Moment verknüpft wurde, ist Carlos Corberan, der hier Teil des Setups war, als Marcelo Bielsa das Sagen hatte.

„Er trainierte die U21, bevor er befördert wurde, um neben Bielsa zu arbeiten, und ging dann nach Huddersfield und hatte Erfolg, bevor er zu Olympiakos und dann nach West Brom ging, wo er den Boden unter den Füßen erobert hat.

Bild:

Carlos Corberan hat als Cheftrainer von West Brom beeindruckt





„Er ist im Moment in einem Job, also bleibt abzuwarten, ob Leeds sich meldet, aber er ist der einzige Name, der sich wirklich für diesen Job herauskristallisiert hat.

„Was ich sagen werde, ist, dass Leeds einen Notfallplan haben wird. Sie hatten einen Notfallplan, als Bielsa den Verein vor einem Jahr verließ. Jesse Marsch wurde sehr, sehr schnell ernannt und sie werden wieder einen Notfallplan haben.

„Sie werden ihren Kandidaten im Auge haben und ich erwarte, dass sie sich ziemlich schnell damit befassen.“

Die nächsten Premier League-Spiele von Leeds

8. Februar: Manchester United (A) – Anstoß 20 Uhr

12. Februar: Manchester United (H) – Anpfiff 14 Uhr, live weiter Sky Sports

18. Februar: Everton (A) – Anstoß 15 Uhr

25. Februar: Southampton (H) – Anstoß 15 Uhr

4. März: Chelsea (A) – Anstoß 15 Uhr

11. März: Brighton (H) – Anstoß 15 Uhr

18. März: Wölfe (A) – Anstoß 15 Uhr

Sonntag, 12. Februar, 13:00 Uhr



Beginn 14:00 Uhr





„Marsch hatte Mühe, Leeds-Fans für sich zu gewinnen“

Sky Sports News-Chefreporter Kaveh Solhekol:

„Ich denke, ein Teil der Fans von Leeds United war nie wirklich von Jesse Marsch überzeugt. Ich weiß, es ist ein Klischee, aber Fußball ist ein Ergebnisgeschäft, und die Ergebnisse waren nicht gut genug.

„Leeds ist nur aufgrund der Tordifferenz aus der Abstiegszone herausgekommen, und die Besitzer haben die Situation betrachtet und das Gefühl, dass sie etwas ändern müssen.

„Wenn Sie sich die Bilanz von Jesse Marsch ansehen, hat er nur 11 seiner 37 Spiele als Leeds-Manager gewonnen. Er hat nur zwei der letzten 17 gewonnen und sie haben zwei sehr wichtige Spiele gegen Manchester United vor sich. Die Dinge müssen sich ändern.

„Ich weiß, dass einige Leute in Leeds Marsch unterstützt haben, aber es gab einige Leute an der Spitze des Clubs, die das Gefühl hatten, jemand anderen hereinbringen zu müssen, oder es bestand eine echte Gefahr, dass sie in die Meisterschaft rutschen könnten, und wir alle wissen, wie katastrophal Das ist für einen großen Premier League-Klub, der viel Geld in seinen Kader investiert hat, um aus der höchsten Spielklasse auszusteigen.

„Bei dieser Entscheidung haben die Eigentümer offensichtlich auf die Investition zurückgeblickt, die sie in diesem Transferfenster und im Sommer getätigt haben, und hatten das Gefühl, dass sie etwas ändern mussten.

„Was sie jetzt tun müssen, ist, diesen neuen Manager sehr, sehr schnell zu finden.

„Leider ist dies die Zeit des Jahres, in der die Besitzer ein bisschen nervös werden, ein bisschen nervös werden und anfangen, über Änderungen nachzudenken.“

Leeds-Neuverpflichtungen unter Marsch

Sommer 2022

Januar 2023

„Entscheidung schweren Herzens getroffen“

Tim Thornton, Senior Reporter von Sky Sports News:

„Ich denke, es ist eine Entscheidung, die Leeds getroffen hat, um nicht in die Situation zu geraten, in der sie sich vor 12 Monaten befanden, als sie vor einem Abstiegskampf standen. Ironischerweise war es Jesse Marsch, der dazu gebracht wurde, Leeds in Sicherheit zu bringen, aber Schauen Sie sich die Ergebnisse der letzten zwei oder drei Monate an – es ist drei Monate her, seit Leeds das letzte Mal ein Spiel gewonnen hat – und es war für Leeds in den letzten Wochen ein Fall von positiven Ergebnissen, nicht von Punkten.

„Die Niederlage gegen Nottingham Forest war wieder positiv. Die Leistung in der ersten Halbzeit war gut, sie dominierten, sie hatten Chancen; sie nutzten diese Chancen nicht, kassierten am anderen Ende und verloren das Spiel. Das war ein Muster.“ Das ist für die Fans zu einem echten Problem geworden, und ich denke, es ist der Fall, ob Jesse Marsch die Antworten hatte, um dieses Muster umzukehren und einige dieser positiven Ergebnisse in 90-minütige Leistungen und Siege umzuwandeln?

„Ich denke, er wird sehr frustriert sein. Er war sehr, sehr in Leeds United als Fußballverein investiert. Er hat den Verein wirklich verstanden, er hatte ein echtes Gefühl für die Stadt, für die Fans und für das Potenzial dieses Fußballvereins – und er sah dies als langfristiges Projekt an, also wird er wirklich enttäuscht sein, dass er es nicht durchziehen konnte.

„Aber Leeds hat seit dem 5. November kein Spiel in der Premier League gewonnen – ein 4: 3-Sieg gegen Bournemouth – und ich denke, es ging darum, ob wir es uns leisten können, zu warten? Können sie es sich leisten, in eine Situation zu geraten, in der wir uns befanden? letzte Saison, als es bis zum letzten Tag der Saison ging und sie schließlich nach diesem Sieg in Brentford überlebten?

„Die Entscheidung wurde getroffen und ich denke, sie wurde schweren Herzens getroffen, weil er hinter den Kulissen von Leeds sehr beliebt ist.“