Een groot Canadees comedyfestival heeft aangekondigd dat het deze zomer naar Halifax komt met comedyster Jerry Seinfeld op de voorgrond.

Het Great Outdoors Comedy Festival, dat meestal wordt gehouden in Edmonton en Calgary, breidt uit naar Halifax.

Het wordt gehouden op de Garrison Grounds nabij het centrum van de stad.

Op dinsdag kondigde het festival zijn Halifax-headliner aan en zei dat Seinfeld “een van de grootste en meest herkenbare komieken aller tijden” is.

Hij zal op 11 augustus optreden tijdens de eerste van drie festivalavonden die in de stad worden georganiseerd.

Toen we zeiden dat het eerste deel van jullie line-up legendarisch gaat worden, #Halifax… we meenden het! 👏🏼 Doe mee op 11 augustus met headliner JERRY SEINFELD! Gebruik de code WILD voor voorverkooptoegang vanaf DEZE DONDERDAG om 10.00 uur AST. Tickets gaan DEZE VRIJDAG in de verkoop voor het publiek https://t.co/eu1yuEYTHy pic.twitter.com/v7PASx0tyr — Het Great Outdoors Comedy Festival (@greatoutdoorsCF) 28 februari 2023

Seinfeld is vooral bekend om zijn titelloze sitcom, Seinfeld, die negen seizoenen duurde en in de jaren negentig verschillende prijzen won. Maar zijn comedycarrière begon voor het eerst nadat hij in 1981 op The Tonight Show verscheen met Johnny Carson, en sindsdien treedt hij op, regisseert en produceert hij.

Het Great Outdoors Comedy Festival zei dat het evenement een go, regen of zonneschijn is en beschikbaar is voor volwassenen ouder dan 19 jaar.

“De visie … is en zal altijd zijn om een ​​inclusieve en veilige ervaring te creëren die alle vormen van performance-komedie viert en kenmerkt, van lokale bewoners tot supersterren”, schreef het festival.

“Terwijl we de gemeenschappen en prachtige parken die we bezoeken vieren en ondersteunen. Een deel van de opbrengst van het festival gaat naar de Halifax Progress Club.”

Tickets voor het festival gaan vrijdag in de verkoop, met tickets variërend van $ 69 tot $ 89 voor algemene toelating en tot $ 309 voor VIP-tickets.