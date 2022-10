Jerry Lee Lewis stirbt — RT Games & Culture

Jerry Lee Lewis, der Rock’n’Roll-Pianist, der sowohl für seinen unverschämten Lebensstil als auch für Hits wie “Great Balls of Fire” und “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” berühmt ist, starb am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Mississippi , gab sein Publizist Zach Farnum in einer Pressemitteilung bekannt. Sein Tod war nur zwei Tage zuvor von TMZ fälschlicherweise gemeldet worden.

Während die Todesursache von Lewis nicht angegeben wurde, schrieb sein Biograf Rick Bragg, dass der Star „litt in den letzten Jahren seines Lebens unter verschiedenen Krankheiten und Verletzungen, die ihn, wie seine Ärzte oft sagten, schon vor Jahrzehnten hätten nehmen sollen.”

Lewis mit dem Spitznamen „The Killer“ gehörte 1986 zu den ersten Musikern, die in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, und trat Anfang dieses Jahres der Country Hall of Fame bei. Trotz seiner Erfolge auf der Bühne hätten persönliche Skandale seine Karriere jedoch mehrmals fast zum Erliegen gebracht. Eine Schlagzeilentournee von 1958 wurde versenkt, als sich herausstellte, dass er seine 13-jährige Cousine geheiratet hatte und zwei seiner sieben Frauen unter zweifelhaften Umständen früh starben. Er kämpfte mit Drogen, Alkohol und dem Internal Revenue Service, dem er Hunderttausende von Dollar an unbezahlten Steuern schuldete.

Lewis gewann drei Grammy-Auszeichnungen, darunter 2005 einen Preis für sein Lebenswerk, und zog sich nie wirklich zurück. Erst 2010 veröffentlichte er ein Album mit Keith Richards von The Rolling Stones und anderen. Er war Gegenstand mehrerer Filme, darunter das Biopic „Great Balls of Fire“ von 1989 und „Trouble in Mind“, ein Dokumentarfilm, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Der Tod der Musikikone löste Ehrungen bei einer Vielzahl von Prominenten aus. Der frühere US-Präsident Donald Trump, der Schauspieler Dennis Quaid, der Romanautor Stephen King und eine lange Liste von Musikerkollegen, darunter Ringo Starr, die Marshall Tucker Band, Gene Simmons und Elton John, zollten ihnen über soziale Medien und Pressemitteilungen ihren Respekt.