Jerry Jones spricht ein Foto von der Kundgebung zur Aufhebung der Rassentrennung in den 1950er Jahren an

Jerry Jones ist vielen als Besitzer von „America’s Team“ bekannt, aber vor kurzem verursachte seine wieder aufgetauchte Vergangenheit einen rein amerikanischen Rausch.

Wenn es um den Besitzer eines professionellen Fußballteams geht, ist Jerry Jones sicherlich einer der ersten, der einem in den Sinn kommt. Ihm gehören die Dallas Cowboys seit Ende der 1980er Jahre und er bezeichnete das Franchise als „America’s Team“, also wäre es eine Untertreibung, den Geschäftsmann einen „guten alten Jungen“ zu nennen.

Kürzlich a Washington Post Die Geschichte über den guten alten Jungen, Milliardär, tauchte wieder auf und enthielt ein Bild von ihm an vorderster Front bei einem Dreh- und Angelpunkt [and racist] Punkt in der amerikanischen Geschichte.

Ein Foto aus den 1950er Jahren zeigte Jones bei einer Kundgebung zur Aufhebung der Rassentrennung vor seiner North Little Rock High School. Bei der Kundgebung versuchten weiße Schüler, schwarze Schüler daran zu hindern, sich in ihre rein weiße Schule zu integrieren.

In typischer Jerry-Manier hatte er jedoch eine Antwort darauf, warum er auf dem Foto entdeckt wurde.

Jerry Jones beschuldigt, ein „neugieriges Kind“ zu sein, als Grund für seine Teilnahme an der Kundgebung zur Aufhebung der Rassentrennung

Du überlebst keine Skandale, während du jahrzehntelang ein milliardenschwerer Teambesitzer warst, ohne in der Lage zu sein, eine gute Geschichte zu erzählen, wenn das Drama anklopft. Anfang dieser Woche begrüßte Jones die Fragen rund um das Bild und versuchte zu erklären, dass er nur wegen seiner Neugier bei der Kundgebung abgebildet wurde.

„Das war, meine Güte, vor 65 Jahren und ein neugieriger Junge, ich wusste damals nicht, was für ein monumentales Ereignis vor sich ging“, sagte Jones per Yahoo Nachrichten. „Ich bin froh, dass wir davon weit entfernt sind. Ich bin. Das würde mich daran erinnern: Einfach weiter alles tun, damit solche Dinge nicht passieren. „Ich wurde kritisiert, weil ich mehr daran interessiert war, wie ich von meinen Trainern und allen anderen dafür bestraft werden würde, dass ich vorne stehe, aber niemand dort hatte eine ehrliche Vorstellung davon, was passieren würde“, fügte er hinzu. „Wir hatten nicht alle Referenzen der letzten 70 Jahre und all die Dinge, die passierten, also hatten Sie dort keinen Bezugspunkt. Trotzdem habe ich die Angewohnheit, diese Nase zur falschen Zeit an die richtige Stelle zu stecken.“

Jones ratterte eine der glattesten vorgefertigten Antworten seines Lebens herunter. Während seine Entschuldigung für einige gut klang, erinnern wir uns alle an seine Ansichten über Colin Kaepernick, der kniet.

Während Jerry diese jüngste Kontroverse sofort ansprach, warten wir immer noch auf Antworten auf die Klage seiner angeblichen geheimen Tochter, die im Weißen Haus arbeitete.