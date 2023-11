Jerry Jones betrachtet das Match der Eagles als Playoff-Spiel

Eagles-Trainer Nick Sirianni versuchte es diese Woche herunterzuspielen Das Spiel am Sonntag gegen die Cowboys. Cowboys-Besitzer Jerry Jones tat dies nicht.

„Es ist offensichtlich„, sagte Jones während seines Freitagsauftritts bei 105.3 The Fan in Dallas. „Es hat alles mit unserer Platzierung zu tun. Ich habe jemanden sagen hören: ‚Das wird ein guter Maßstab‘.“ Hier geht es nicht um Maßstäbe. Es gibt eine Zeit, in der man mit dem Messen aufhören und einfach versuchen muss, den Sieg zu erringen. Weil der Sieg selbst so viel bedeutet. Der Sieg. Nicht der Maßstab. Nicht das Make-up, sondern die Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Das passiert früher, und es passiert auch. Aber Mann, dafür solltest du das alles tun. Das ist wie ein Playoff.“

Und er hat recht. Die Cowboys stehen 5-2. Die Eagles stehen 7-1. Ein Sieg von Dallas in Philly bedeutet, dass das Rückspiel in Dallas bei Sunday Night Football am 10. Dezember den Cowboys einen Sieg bescheren könnte – und es würde Dallas den entscheidenden Tiebreaker bescheren, wenn beide Teams mit der gleichen Bilanz abschließen.

Also ja, es ist ein riesiges Spiel. Letztendlich könnte es darüber entscheiden, ob die Cowboys ihre Playoff-Spiele zu Hause austragen oder ob sie auswärts reisen müssen, wenn die Wildcard-Runde kommt.

Jerry behauptete später im Freitagsbeitrag, dass er angesichts der Fähigkeit der Texas Rangers, auswärts zu gewinnen, seine Meinung über die Teilnahme an Nachsaisonspielen zu Hause geändert habe. Dennoch sind die Cowboys zu Hause ein anderes Team, wo sie auf der schnelleren Strecke mit Kunstrasen elf Mal in Folge gewonnen haben. Unabhängig davon, ob es für die langfristige oder kurzfristige Gesundheit der Spieler gut ist, ist es gut für ein Dallas-Team, das zu Hause weiß, wie man einen Vorsprung aufbaut und sich dann an einer Offensive erfreut, die dazu gezwungen wurde -dimensional.

Und ja, Jerry beendete seinen Auftritt mit einem Klassiker. Auf die Frage nach der Bedeutung des Gewinns der World Series durch die Rangers gab Jones eine umfassende Erklärung ab.

„Es ist das Absolute Gloryhole.“