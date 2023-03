CNN

Maanden nadat Jeremy Renner betrokken was bij een verwoestend ongeluk met een sneeuwploeg, heeft Disney+ de trailer onthuld voor een nieuwe docuserie die de acteur achter het stuur van grote voertuigen laat zien in naam van het goede doen.

De trailer voor zijn feelgood-project “Rennervations” werd dinsdag uitgebracht, waarin Renner en een team van deskundige bouwers de wereld rondreizen op zoek naar buiten gebruik gestelde voertuigen die ze kunnen herbouwen om een ​​nieuw doel te dienen voor gemeenschappen in nood.

De vierdelige Disney+-serie komt terwijl Renner verder herstelt van verwondingen opgelopen tijdens een nieuwjaarsongeluk in de buurt van zijn huis in Nevada. Renner liep “stomp trauma op de borst en orthopedische verwondingen” op nadat hij was overreden door een sneeuwploeg terwijl hij een familielid hielp sneeuw te ruimen van een privéoprit, vertelde een vertegenwoordiger van Renner destijds aan CNN.

Hij deelde in de weken die volgden een update op zijn Instagram en onthulde dat hij bij het ongeval meer dan 30 botten had gebroken.

De “Hawkeye”-ster zei in een persbericht voor “Rennervations” dat de show, die lijkt te zijn gefilmd voorafgaand aan het ongeluk van Renner, een van zijn grootste passies is geworden.

“Ik ben al vele jaren op deze reis en ik begon in mijn gemeenschap met het bouwen van voertuigen voor mensen in nood. Maar een paar jaar geleden dacht ik: hoe kan ik dit aanvullen en een grotere impact op een hele gemeenschap creëren – en dat is wat deze show doet. zei Renner. “Dit is een van mijn grootste passies en het is een drijvende kracht achter mijn herstel, en ik kan niet wachten tot de wereld het ziet.”

Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor en Sebastián Yatra, de medespelers van de acteur uit ‘Avengers’, zullen allemaal in de serie verschijnen.

In de trailer zien we Mackie en Renner samen aan een tafel zitten als Renner grapt dat “er veel bezorgdheid is over de ‘Avengers’ familiechat, zoals, wat is Renner aan het doen?”

“Ik hoop dat dit aantoont hoe gemakkelijk het is om een ​​enorm verschil te maken in het leven van andere mensen”, zegt Renner.

“Rennervations” is vanaf 12 april beschikbaar om te streamen op Disney+.