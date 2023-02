Jeremy Renner heeft geen superkrachten nodig om te genezen. Hij pakt de dingen stap voor stap aan.

Bijna twee maanden na de Hawkeye star betrokken was bij een ongeluk met een sneeuwschuiver, plaatste hij beelden van zichzelf terwijl hij aan het herstellen was. Dit omvat het verzorgen van zowel zijn fysieke als mentale gezondheid.

In de clip, die op 27 februari op Instagram is geplaatst, is Renner te zien terwijl hij een van zijn benen traint op een hometrainer, terwijl hij naast de clip schrijft: “Whatever it takes.” Hij vervolgde met een foto van zichzelf terwijl hij aan het lezen was Het boek van ontwaken en opmerkend: “Ook geestelijk herstel.”

Renner liep op 1 januari ernstige verwondingen op nadat hij was overreden door een PistenBully-sneeuwruimingstractor in Nevada, volgens een rapport van het Sheriff’s Office van Washoe County, verkregen door E! Nieuws.

Zoals de acteur in de reportage deelde, had hij de machine bediend om te proberen zijn Ford Raptor, die door de sneeuw op zijn oprit was vast komen te zitten, te tweeën en naar een straat met minder sneeuw te verplaatsen. Zijn neef Alexander Frietjes hielp hem de Ford de straat op te krijgen en ze maakten de sleepketting los van de PistenBully. Maar toen reed Renner de sneeuwschuiver een klein stukje omhoog, draaide hem om en merkte dat hij begon te glijden, waardoor hij probeerde te voorkomen dat hij Fries zou raken.