Jeremy Renner beschreibt ausführlich Stammzellen- und Überdruckkammertherapien seit dem Schneepflugunfall

„Avengers“-Darsteller Jeremy Renner sagte, er habe „jede“ Therapieform ausprobiert, nachdem er sich im Januar bei einem beinahe tödlichen Unfall mit einem Schneepflug Dutzende Knochen gebrochen und Organschäden davongetragen hatte.

Seitdem hat er sich in einer Stahlkammer eingeschlossen, die die Heilung fördern soll, hat sich an eine Infusion angeschlossen und sich therapeutische Moleküle, sogenannte Exosomen, injiziert. Aber der größte Teil seines Heilungsprozesses sei mentaler Natur gewesen, sagte er.

„Meine größte Therapie war mein Verstand und der Wille, hier zu sein und mich zu erholen und besser zu werden“, schrieb Renner am Dienstag in einem Instagram-Video.

Der 52-jährige Schauspieler teilte ein Bild von sich selbst mit einer Rotlichtmaske, einer Therapie, die laut einigen Dermatologen den natürlichen Heilungsprozess des Körpers beschleunigt.

In dem Beitrag listete er einige der anderen Therapien auf, die er ausprobiert hatte, darunter „Physiotherapie, Peptidinjektionen, Infusionen und Infusionen, Stammzellen und Exosomen … Überdruckkammer 2.0-Atmosphären, (und) Kalttauchgänge.“

Am Neujahrstag dieses Jahres wurde Renner in Nevada von einem 7 Tonnen schweren Schneepflug überfahren, als er versuchte zu verhindern, dass dieser in seinen Neffen rutschte. Er sagte, er habe mehr als 30 Knochen gebrochen, innere Organschäden erlitten und sein Auge sei aus seinem Schädel gesprungen.

„Es war ein sehr, sehr schlechter Start ins Jahr“, sagte er in einer Folge von „Jimmy Kimmel Live!“ Im April.

Renner verbrachte nach dem Vorfall mehr als zwei Wochen im Krankenhaus.

Während seiner Genesung nutzte der zweifache Oscar-Nominierte Instagram, um Updates zu posten, darunter ein Foto von sich selbst mit stark verletztem Gesicht und Videos von seiner Physiotherapie.

Renner ging zum ersten Mal seit dem Vorfall im April über den roten Teppich und stützte sich dabei auf einen Stock und einen Motorroller.