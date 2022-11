Jeremy Fragrance: Der ehemalige „PBB“-Kandidat bekommt seine eigene TV-Dokumentation

Jeremy Fragrance hat das „PBB“-Haus freiwillig verlassen. Fans können sich nun auf eine eigene Reality-Doku über die Duft-Influencerin freuen.

Jeremy Fragrance (33) hat sich kürzlich nach sechs Tagen entschieden, bei „Pomi Big Brother“ freiwillig das Handtuch zu werfen. Am Freitagabend (25.11.) gab Sat.1 bekannt, dass der Ex-Resident der aktuellen „PBB“-Staffel ein eigenes Programm bekommt.

Laut einem Instagram-Post ist Fragrance bereits einer der außergewöhnlichsten Bewohner der „Promi Big Brother“-Geschichte. Der Sender begleitete den Influencer die ersten 48 Stunden nach seinem freiwilligen Auszug mit Kameras und dokumentierte „die ersten Schritte zurück ins normale Leben“.

„Jeremy Fragrance – Number One: Von „Promi Big Brother“ zurück in die Welt“ können die TV-Zuschauer am kommenden Freitag (2. Dezember, 20.15 Uhr, auf Sat.1 und auf Joyn) sehen. Jeremy Fragrance verabschiedete sich als zweiter Promi freiwillig aus dem Sat.1-Container. Zuvor verließ TV-Versicherungsdetektiv Patrick Hufen (52) nach nur einem Tag das Haus seines großen Bruders.

Jeremy Fragrance: Wer ist der Influencer?



Fragrance wurde 1989 als Daniel Schütz in Oldenburg geboren. 2007 machte er den ersten Schritt in die Öffentlichkeit und teilte Tanz-Tutorials über YouTube. Von 2008 bis 2010 war Daniel Schütz Teil der Boyband Part Six, die nur mäßig erfolgreich war. Wie der Sender Sat.1 im Vorfeld des Einzugs in das „PBB“-Haus mitteilte, begann Schütz anschließend ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens und modelte ebenfalls.

2014 schlug er dann den Weg ein, der ihm endgültig den Durchbruch bescherte: Als Jeremy Fragrance gründete er seinen bis heute äußerst erfolgreichen YouTube-Kanal. Seitdem hat er sich zu einem international erfolgreichen Parfüm-Influencer entwickelt und gewann 2018 sogar den Preis für den besten Parfüm-Vlog bei den Fifi Awards in New York City. Im selben Jahr gründete er auch einen Online-Shop, in dem er seine eigenen Düfte verkauft.

SpotOnNews