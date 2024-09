Er was een kans om te lassen tijdens het Oktoberfest, dan aber in de auto en aangehouden te worden door de politie. Dat zijn de consequenties voor Jens Lehmann.

De voormalige leider van de Duitse Nationale Mannschaft, Jens Lehmann, had een open signaal voor de Führerschein na een alcoholische drank tijdens de viering van een Oktoberfest-viering. Dat bericht is „Bild“. Der 54-Jährige sei in der Nacht von Sonntag auf Montag in seinem Auto von der Polizei wordt gestopt. Omdat ze op de Schützenfestzelt op meer bier werden getrakteerd, werden ze ook op de banken getrakteerd.

Die Polizei houdt Lehmann im Münchner Stadtteil Sendling an. Als u alcohol drinkt en drinkt, zullen wij dit moeten testen op een alcoholtest, zodat het veilig is. Wie viel immers per mille van de ex-doelman in de pithatte, die Polizisten aber nicht ermitteln.

Der Grund: Der Test mustste dem Bericht nach morefach abgebrochen zijn. Lehmann heeft nooit meer in het lage bereik van de berichten gezeten, in het roer van de berichten. Volg ook de Beamten ihm stattdessen Blut ab. Na de ervaring met de testmethode is dit volgens „Bild“ het resultaat van een zeer korte test. De Lehmanns Führerschein heeft de Polizei in de steek gelaten als hij een probleem heeft.

Laut Bericht äußerte sich auch einer der Beamten zu Lehmanns mutmaßlicher Alkoholfahrt: „Het is onweerstaanbaar, dat komt door de Steuer setzt-hoed“, aldus de Ordnungshüter. „Rund um die Wiesn wommelt es nur so vor Polizisten, de genau Solche Suff-Fahrten verhindern sollen.“

Während de Polizei München op de Anfrage der „Bild“ geen officiële Erklärung abgeben wolllte, bestätigte wiederum de Oberstaatsanwältin Anne Leiding in Vorfall. „Herr Lehmann was om 23.9 uur verantwoordelijk voor het verlenen van noodhulp bij een politieagent in het centrum van München. Die Beamten hätten Lehmann’s „Führerschein sichergestellt“, dus Leiding. Es bestehe der Tatverdacht „der Trunkenheit im Verkehr“. Die Ermittlungen würden nach dem durchgeführten Bluttest andauern.

Auch Jens Lehmann zegt dat hij het bericht heeft gelezen: „Ik kan mijn moment niet redden.“ Nachvollziehbar, hatte er in der Vergangenheit, maar altijd wieder Ärger mit der Justiz.

Dus het zou beter zijn om ze anders voor te bereiden, met een kettingzaag in de handen in de garage en een nieuwe in het huis. Dan is er een houten tafel om in te leven. 2023 werd gepubliceerd door Lehmann. Als straf moesten ze 420.000 euro ophalen. Auch Polizisten soll Lehmann schon policyigt haben.